YÖK Anadolu Projesi Tanıtıldı, BUÜ ile AÇÜ paydaş oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020-2021 yılı Yükseköğretim Yıl Açılış Töreni’nde ilk kez kamuoyu ile paylaştığı “YÖK Anadolu Projesi”nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. YÖK Anadolu Projesi’nde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) paydaş ilan edildi. Üniversiteler ortak bilimsel ve akademik çalışmalara imza atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, ilgili Bakanlar ve kurum başkanlarının yanı sıra Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile projede yer alan üniversitelerin rektörleri, bölüm başkanları ve proje koordinatörleri katıldı.

“KIDEMLİ” ve “GENÇ” üniversiteler belirlendi..

Proje kapsamında YÖK tarafından ilk olarak “Genç Üniversiteler” olarak adlandırılan 2006 yılı sonrasında kurulan 15 devlet üniversitesi ile; “Kıdemli Üniversiteler” olarak adlandırılan 2006 yılından önce kurulmuş, belirlenen alanlarda insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 devlet üniversitesi belirlendi.

Genç Üniversiteler: “Artvin Çoruh Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi.”

Kıdemli Üniversiteler: “Ankara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.”