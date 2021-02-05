Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1547
ALTIN
410.792
DOLAR
7.0723
STERLİN
9.6385
EURO
8.4708
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...
Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor
Ofis, WC, dükkan ve...
Satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak
Satış, kiralama ve irtifak...
54 adet taşınmaz kiraya verilecek
54 adet taşınmaz kiraya...
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YÖK Anadolu Projesi Tanıtıldı, BUÜ ile AÇÜ paydaş oldu

05 Şubat 2021 Cuma 12:52
3 Okunma
YÖK Anadolu Projesi Tanıtıldı, BUÜ ile AÇÜ paydaş oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020-2021 yılı Yükseköğretim Yıl Açılış Töreni’nde ilk kez kamuoyu ile paylaştığı “YÖK Anadolu Projesi”nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. YÖK Anadolu Projesi’nde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) paydaş ilan edildi. Üniversiteler ortak bilimsel ve akademik çalışmalara imza atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, ilgili Bakanlar ve kurum başkanlarının yanı sıra Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile projede yer alan üniversitelerin rektörleri, bölüm başkanları ve proje koordinatörleri katıldı.

“KIDEMLİ” ve “GENÇ” üniversiteler belirlendi..

Proje kapsamında YÖK tarafından ilk olarak “Genç Üniversiteler” olarak adlandırılan 2006 yılı sonrasında kurulan 15 devlet üniversitesi ile; “Kıdemli Üniversiteler” olarak adlandırılan 2006 yılından önce kurulmuş, belirlenen alanlarda insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 devlet üniversitesi belirlendi.

Genç Üniversiteler: “Artvin Çoruh Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi,  Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi.”

Kıdemli Üniversiteler: “Ankara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.”

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.02.2021 12:55
Anahtar Kelimeler:
BUÜ Ile AÇÜ Paydaş OlduYÖK Anadolu Projesi Tanıtıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti
MEB'den özel gereksinimli çocukların aileleri için rehber kitapçık seti
Bakan Selçuk: Öğretmenlerin aşısı ile ilgili planlamalar devam ediyor
Bakan Selçuk: Öğretmenlerin aşısı ile ilgili planlamalar devam ediyor
2021 YKS başvuruları başladı
2021 YKS başvuruları başladı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Alarm durumunda olmaya devam etmeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Alarm durumunda olmaya devam etmeliyiz
Bakan Ziya Selçuk: Öğretmenlerimiz için şubat ayında aşı uygulaması planlanıyor
Bakan Ziya Selçuk: Öğretmenlerimiz için şubat ayında aşı uygulaması planlanıyor
MEB'den, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu uygulaması
MEB'den, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu uygulaması
MEB'den öğrenciler için 'İlk Yardım' kitabı
MEB'den öğrenciler için 'İlk Yardım' kitabı
Sınavda zeki olan değil, planlı çalışan kazanıyor
Sınavda zeki olan değil, planlı çalışan kazanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma