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YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:39
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YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

ANKARA (DHA) 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YKS YerleştirmeProf. Dr. Halis Aygün
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