YKS tercihleri başladı

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2021-YKS tercih işlemleri, bugün başladı. Adaylar tercihlerini, 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan kendileri yapabilecek. Tercih işlemlerinin, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona ereceği vurgulanan açıklamada, “Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır” denildi.