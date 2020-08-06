YKS tercihleri başladı

ANKARA - ÖSYM’den yapılan açıklamada, 2020 YKS tercihleri işlemleri ile ilgili süreç hakkında bilgi verildi. Tercih işlemlerinin bugün saat 10.00 itibarıyla başladığı belirtilerek, “Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir" denildi.



Adaylar tercih işlemleri için '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle inceleyip tercihlerini bu bilgilerine göre yapmaları gerektiği uyarısında bulunularak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihlerin dikkate alınacağının altı çizildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim" dedi.