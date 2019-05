YKS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Üniversite taban puanları her ne kadar en güncellenmiş haliyle karşınıza çıkarılsa da söz konusu puanlarda oluşabilecek değişikliklerden de bahsedilmesi gerekir. O halde ilk olarak üniversitelerin 4 yıllıklarına bakıldığında acil yardımdan adli bilimlere, adli bilişimden endüstri mühendisliğine, tüketici bilimlerinden arkeolojiye ve Alman edebiyatından Almanca öğretmenliğine dek daha birçok bölüm karşınıza çıkacaktır. Söz konusu bölümlerin isimlerini saymak çok da mümkün değildir zira bu noktada sayısız bölümden bahsedilecektir. İşte bu bölümlerin her biri için ayrı, ayrı puan aralıkları, akabinde ise başarı sıralamaları ön plana çıkacaktır. O halde üniversite taban puanları kapsamında sayısız üniversite ve her üniversite için değişkenlik gösteren taban puanlarının sizleri bekleyeceğini söylemek gerekir. Burslu, örgün ve ikinci öğretime göre de değişiklik gösteren üniversite taban puanları için özel üniversitelerle devlet üniversiteleri için de değişiklik gösteren puan aralıklarına şahit olacaksınız. Burs imkânını sizlere sunan üniversiteler, %25, %50, %75 ve %100 olarak farklılık gösteren oranlarla dikkat çekerken her biri için farklı puan aralıklarını da karşınıza çıkaracaktır. Her bölüm her üniversitede söz konusu olmamaktadır. Bir bölüm içinse her üniversitede aynı puanlar ve aynı kriterler söz konusu olmayacaktır. Yani hemen her hususun teker, teker dikkate alındığı bu sistemde doğru bir tercihin önemi fazlasıyla önemlidir. O nedenle de tercihlerinizde önce başarı sıranızı saptayın sonra başarı sıranıza göre hangi üniversiteleri ve söz konusu üniversitelerin hangi öğretim şekillerini tercih edeceğinize karar verin.

TYT İle AYT Puanını Hesaplama Yöntemi!

Tercih sürecinde üniversite taban puanları kadar önemli olan bir diğer husus da TYT puanının ne şekilde hesaplanacağıdır. O halde ilk olarak Türkçeyi 3,3 ile çarpın. Aynı şekilde matematiği de 3,3 ile çarpmalısınız. Sosyal ile Fen'i 3,4 ile çarpın. Sonrasında elde ettiğiniz sonuca ÖSYM tarafından adaylara verilen taban puanını yani 100'ü bir de OBP'yi eklemelisiniz. Böylece TYT puanını hesaplamış olacaksınız. Peki, ya OBP'yi nasıl hesaplayacaksınız? Bunun için diploma notunuzu 0,6'yla çarpmanız gerekir. Burada eğer 150 puanlık baraj için hesaplama yapılacaksa o halde OBP'yi hesabınıza dâhil etmemelisiniz. TYT puanlamasının nasıl yapıldığını artık biliyorsunuz. Peki, ya AYT? Bu noktada ilk olarak testlerin ön plana çıkan alanlara yönelik etki oranları için YÖK tarafından açıklama yapıldığını belirtmek gerekir. İşte puan hesaplamasında bahsi geçen etki oranlarından yararlanılmaktadır. Burada 1 net için ne tür bir getiriden söz edileceğini yani katsayıyı bilmek gerekir. O halde AYT de matematik ve edebiyattaki netinizi 3'le çarpın. Fiziği 2,85'le, kimya ve biyolojiyi ise 3,07'yle çarpın. Tarih 1'i 2,8'le, coğrafya 1'i 3,33'le çarpın. Tarih 2 ve coğrafya 2'yi 2,91'le, felsefeyi 3'le, dini ise 3,33'le çarpın. Dil sınavı içinse her neti 3'le çarpmanız gerekir.

Testlerdeki Standart Puanlamalara Yönelik Hesaplamalar İçin İzlenecek Yollar!

Üniversite taban puanları üzerinde etkili olan faktörleri de YKS puanının nasıl hesaplanacağını da artık biliyorsunuz. O halde şimdi de testlerde söz konusu olan standart puanlamalara dair hesaplamalar için izlenecek yollara değinmek gerekir. Burada izlenecek yollardan ilki, her aday için testlere verilen doğru ile yanlış sayılarının saptanmasıdır. Bir diğer yol, testlerden alınan ham puanların bulunmasıdır. Son sınıf adaylarının testlerden almış olduğu ham puanların da kullanılarak test için söz konusu olan ortalamalarla standart sapmaların bulunması yine bu noktada izlenecek yollardan biridir. Son olarak ortalamanın 50 olduğu standart sapmanın ise 10 olduğu puanlar hesaplanır.