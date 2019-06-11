YKS öncesinde çözülen denemelerde saat tutmak önem taşıyor

İSTANBUL - Yıl boyunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan iki buçuk milyona yakın üniversite öğrencisi adayı son dönemece girdi. Bu haftasonu yapılacak YKS’nin yolun sonu olmadığını belirten Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, "Henüz gerçekleşmemiş bir sınavın getireceği endişe ve kaygının hiçbir şeye faydası yok" diyerek sınav öncesinde adaylara önerilerde bulundu.

“SORU ÇÖZÜMLERİNSE ZAMAN TUTUN”

Sınava girecek adayların içinde bulundukları şartları iyi analiz ederek çalışma süreci, geçmiş yılların soru dağılımları, soru çıkma ihtimali yüksek konuları kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatan Murat Acet, şunları paylaştı:

“İlk olarak özet çalışma ve tekrar yapacakları konuları belirlesinler. Ardından tespit ettikleri eksikleri son kez gözden geçirip küçük parçalar halinde çalışmalar yapsınlar. Sınavın provası olması bakımından denemeleri ve soru çözümlerini zaman tutarak gerçek sınav saatlerinde uygulasınlar. Son olarak ise ÖSYM’nin sitesinde yayınladığı geçmiş yılların, özellikle 2018 YKS’nin soru ve çözümlerine bakmayı unutmayıp soru tarzları ve sınav aşinalığını arttırsınlar.”

“Sınava yaklaştığımız bu son günlerde yaşamlarının rutin akışında başta beslenme ve uyku düzeni olmak üzere değişiklikler yapmamaya özen göstermeliler” diyen Acet, “Azalan sürenin yarattığı baskı ve gereksiz panik havasını yaşamamak için planlı ve dengeli olmak koşuluyla sosyal etkinliklerde, aile ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeliler” ifadelerini kullandı.

“HAZIRLIKLARINIZI ÖNCEDEN TAMAMLAYIN”

Çalışmaların ne zaman sonlandırılacağının cevabını en iyi adayların bileceğini belirten Acet, bu konuda herkes için geçerli ve tutarlı bir kuralın bulunmadığını belirtti. Acet, “Ancak yıllar içinde gelen öğrenci deneyimlerinden, sınava 1 ya da 2 gün kala çalışmaların bırakılmasının doğru ve yerinde olduğu anlaşıldı. Sınavdan uzun bir süre önce çalışmanın bırakılması sonucu oluşan boşlukta öğrenciler kaygı ve gerçek dışı birçok duygu ve düşünceye kapılabiliyor. Sınava birkaç gün kala tüm hazırlıklarını tamamlamalılar. Sınav yerini görmek, ulaşımla ilgili planları oluşturmak, istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamak ve sınav günü için rahat kıyafetler hazırlamak gibi teknik hazırlıkları birkaç gün önceden bitirebilirler. Telafisi zor olacak sürprizlerin böylelikle önüne geçebilirler” diye konuştu.