YKS'nin ilk günü böyle geçti

KARTAL'DA TAKTIĞI PİERCİNG NEDENİYLE YKS'YE ALINMADI



Kartal'da kaşında ve dudağında piercing olan bir kişi, görevliler tarafından uyarılarak YKS'ye alınmadı. Uyarılar üzerine hastaneye gidip piercinglerini çıkararak okula gelen kadın, kapıların kapanması üzerine sınava alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin birinci oturumu olan TYT sınavı saat 10.15 itibariyle tüm yurtta başladı. Kartal, Burak Bora Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar kimlik kontrollerinden sonra binaya alındı. Üzerinde eşya olan adaylar, görevliler tarafından uyarılarak eşyalarının emanete bırakılmasını istendi. Kimliksiz gelen bir kişi, görevlilerden tarafından sınava alınmayarak binadan dışarıya çıkarıldı. Sınava kaşında ve dudağında peircingle gelen Selda Eren, görevliler tarafından uyarıldı. Uyarılar üzerine hastaneye gidip piercinglerini çıkararak okula gelen Eren, kapıların kapanması üzerine sınava alınmadı.

"HASTANEYE GİDİP ÇIKARTMAK ZORUNDA KALDIM"

Taktığı piercing nedeniyle sınava alınmayan Selda Eren, "Sınav yeni başladı. Bence alınabilir. Kaşımda ve dudağımda piercing vardı. Onları çıkaramadım. Hastaneye gidip çıkartmak zorunda kaldım. Ondan dolayı giremedim. Sınavı bayadır bekliyordum. Başkalarının sınava girmeleri için ısrar ettim. Onlar girdi ben giremedim" dedi.

Maltepe Prof. Dr. Mustafa Zengin Ortaokulu'nda da bir kişinin kapıların kapanması üzerine sınava alınmaması üzerine, dışarıda bekleyen aday yakınlarıyla okul görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandığı görüldü.

"KADIKÖY'DE DOKTOR OLMAK İÇİN 53 YAŞINDA YKS'YE GİRDİ"

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde sınava girecek olanlar arasında 53 yaşında Kadir Yalçın da vardı. Kızıyla birlikte gelen Yalçın doktor olmak istediğini belirterek "Çocuklarımda yardımcı oldu sınava hazırlanmamda, gençlere örnek olmak istiyorum, okumanın yaşını bırakmasınlar" diye konuştu.

Saatler 10.00'a yaklaştığında ise geciken bazı adayların koşarak sınava yetişmeye çalıştığı görüldü. Adaylar saat 10.15'te başlayan sınavda ter dökerken, heyecan içinde bekleyen yakınları ise Kuran okuyup dua ederek çocuklarına destek olmaya çalıştı.

ARKADAŞINDA UNUTTUĞU KİMLİĞİNİ POLİS GETİRDİ

Diyarbakır’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için okula gelen öğrenci, kimliğini kapıdaki arkadaşında unutunca polis memuru alıp ualştırdı.

YKS’nin ilk oturumu TYT için üniversite adayları, sabah erken saatlerde yollara koyuldu. Okul önlerine velileri ve yakınlarıyla gelenler, saat 10.00’da ve 165 dakika sürecek sınav için içeri alındı. Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi’ndeki sınava geç kalan 2 kişi ise salonlara alınmadı. İçeri giren bir öğrenci de okul kapısındaki arkadaşında kimliğini unuttuğunu söyleyince polis memuru teslim alıp, koşarak yetiştirdi. Geç kalanlar ise içeri alınmayınca okuldan üzüntüyle ayrıldı. Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)

KÜPESİNİ ÇIKARIRKEN YANLIŞ SALONA GELDİĞİNİ ANLADI, SINAVA YETİŞEMEDİ

Antalya'da Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav merkezine gelen Aydın Adıyaman, uyarı üzerine polisin de yardımıyla küpelerini çıkarırken, yanlış yere geldiğini fark etti. 100 metre mesafedeki kendi sınav merkezine koşan Adıyaman, kapılar kapandıktan 2 dakika sonra ulaşınca salona giremedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT, saat 10.15'te başladı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde adaylara 'Son 2 dakika' uyarısı yapıldıktan sonra koşarak gelenler oldu. Son dakika gelenlerden Aydın Adıyaman, salona giriş yapmak isterken, kapıda bekleyen polis memuru küpelerini çıkarması gerektiğini söyledi. Küpelerini çıkarmakta güçlük çeken Adıyaman'a polis memuru da yardımcı oldu. Ancak Adıyaman, sınav merkezine girdikten sonra yanlış yere geldiğini fark edip geri çıktı. İlahiyat fakültesinde sınava gireceği bildirilen Adıyaman, emanete bıraktığı küpelerini almak için masada bir süre bekledi. Sınava gireceği merkeze doğru 100 metre koşan Adıyaman, kapının 2 dakika önce kapandığını öğrendi.

Eşi Ahmet Atılgan'a destek için gelen Reyhan Nur Atılgan da bebeği Remziye ile sınav merkezi önünde selfie çekti. Kızıyla eşine destek için geldiklerini belirten Atılgan, "Eşim kaybettiği yılların acısını çıkaracak. Gemi kaptanı olmak istiyor. İşten gelip bir de ders çalışıp bebeğe de bakıyordu. Çok zorlandı" dedi.

Sınava hazırlık sürecinin güzel geçtiğini belirten Fatma Yalçına da "Kızım bir önceki sene gidemedi. Bu yıl hedefini değiştirip yeniden hazırlandı. İnşallah psikoloji okuyacak" diye konuştu.

Kardeşine destek için gelen diş hekimi Aleyna Dilekçi, "Zor bir süreçti, günlerce test çözüp ders çalıştı. Ailesi olarak hep yanındaydık" dedi.

Kimliğini evinde unuttuğu için sınava giremediğini belirten İrem Bolat ise "Heyecandan unuttum" diyerek, ailesine ulaşmaya çalıştı. Sürenin dolmasının ardından polislerin okulun kapısını kapatışını gözyaşlarıyla izleyen Bolat, "Kısmet değilmiş. Heyecandan kimliğimi yanıma almayı unuttum" diyerek evine geri döndü.

Sınava girenlerin aileleri de dışarıda bekledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 30'lu dereceleri gösterdiği turizm kenti Antalya'da aileler, güneşten korunmak için üniversite içindeki gölgelik alanlarda oturdu. Bazı aileler de çocukları için dua edip Kur'an okudu. Alparslan ÇINAR- İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)

GEÇ KALINCA SINAVA ALINMADI, 'İŞİM VARDI' DEDİ

Adana'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalıp, sınava alınmayınca yetkililerle tartışan Nardan Bedircan (20), "Neden geç kaldın?" sorusuna "İşim vardı" yanıtını verdi.

Kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye girecek adaylar, salona ulaşmak için sabah erken saatlerde okul önlerine geldi. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda da adaylar, salonlara girerken, aileleri heyecanla bekleyip, dua etti. Sınava giriş için kapılar kapandıktan sonra 10.13'te okula gelen Nardan Bedircan, "Ben 10.15'te direkt sınava giriş yapılacak sandım. O zaman neden 10.15 yazıyor? Geçemez miyim? Lütfen izin verin" diyerek yetkililerle tartıştı.

Okul müdürü İsmail Karaoğlu ise "Sınav 10.15'te başlıyor ama sınava girmen için kaçta okulda olman gerektiği evrakında yazıyor" diyerek sınava alamayacağını söyledi.

Yakınları ile birlikte tekrar okul önüne gelen Nardan Bedircan, bu kez polis memurlarını ikna etmeye çalıştı. "Neden geç kaldın?" sorusuna "İşim vardı" yanıtını veren Bedircan, yetkililere yaptığı ısrara sonuç alamayınca okul önünden ayrıldı. Gülşah ÖZGEN- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)

BAKIRKÖY'DE SINAVA GEÇ KALDI, ANNESİNE SARILIP AĞLADI

Milyonlarca öğrencinin üniversiteli olmak için girdiği YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı. Bakırköy'de sınava geç kalan bir öğrenci annesine sarılıp gözyaşı döktü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Üniversite adayları, sınav yerlerine sabahın erken saatlerinde geldi. Sınava saat 10.00'a kadar öğrenciler giriş yaptı. Bakırköy Anadolu Lisesi'nde sınava giren bir öğrenci geç kalınca içeri alınmadı. Sınava giremeyen öğrenci annesine sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

"DESTEKLEMEK İÇİN GELDİK"

Oğlunu sınava gireceği okula getiren Serap Duygulu "O bizden daha heyecanlı. Biz de o heyecanlandığı için onu desteklemek için geldik, buradayız. Bir psikolog olarak özellikle insanlara anlatırken, yardımcı olurken kendi çocuğumuzda deneyimlemek ayrıca bir heyecanmış. Emek harcayanın emeği boşa gitmesin. Bir sene zorlu geçti. Teyzesi ilgilendi. Eğitimci olduğu için bu süreci beraber yaşadılar. Biz sadece onun kontrolünü sağladık. Programını kendisi yaptı. Şu ana kadar söyledik, anlattık. Şimdi artık son çıkıştayız" dedi.

BEYAZIT'TA VELİLERİN SINAV HEYECANI

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde ise sınava girmek isteyenler takıları ile içeri alınmadı. Dışarı çıkan adaylar takılarını yakınlarına teslim etti. Belgesini unutan öğrencilerin yakınlarıysa, belgeyi içeriye teslim etmek için çabaladı.

"KURU ÜZÜMÜN ÜZERİNE DUA OKUDUM, AMA İÇERİ ALMADILAR"

Oğlu sınava giren Ayşe Fidancı "Çok çalıştılar, çok emek verdiler, hepsine başarılar diliyorum. Yabancı dil hedefliyor. Sabah Kuran-ı Kerim okudum bol bol dua ettim. Kuru üzüm ve kuruyemişlerin üzerine dua okudum, yasakmış içeriye alınması, elimde kaldı. Ben yiyeyim bari dedim" dedi.

"DÜN AKŞAMDAN İTİBAREN OLAYIN CİDDİYETİNİN FARKINA VARDIK"

Oğlunu sınava getiren Cengiz Kaya "İlk defa üniversite sınavına giriyor. Dün akşamdan itibaren olayın ciddiyetinin farkına vardık. Heyecanlıyız, o da heyecanlı. Hedefleri var tabii ki, ona göre hazırlandı. Son 2 ayını kütüphanede geçirdi. Sabah 08.00'dan 22.00'a kadar kütüphanedeydi. Umarım emeğinin karşılığını alır" dedi. Tuğba Kaya "Kahvaltısını yaptırdık sabah. Hafif bir kahvaltı hazırladık. Milyonlarca genç gibi benim oğlum da çok heyecanlandı. Bu zamana kadar iyi yönetiyordu. Dün biz de heyecanlandık, ona ne kadar belli etmemeye çalıştık. Bu hayattaki ilk sınavları. Daha bir sürü imtihanla karşılaşacaklar" diye konuştu. Derya EVREN- Yalın Onat ERGÖR-Özgür KUMANOVALI - Emre URAN/İSTANBUL, (DHA)

YKS ÖNCESİ KİMLİĞİNİ UNUTTU, YARDIMINA MOTOSİKLETLİ POLİS YETİŞTİ

Amasya’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav merkezine gelen Efe Zile, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Motorize trafik polisiyle nüfus müdürlüğüne giden Zile, aldığı geçici kimlik belgesiyle sınava girdi.

YKS'ye girmek için Akbilek Mahallesi Hakimiyet Caddesi'ndeki eğitim fakültesine gelen Efe Zile, nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Zile, okul önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisinden yardım istedi. Öğrenciyi motosikletle İl Nüfus Müdürlüğü'ne götüren polis, geçici kimlik belgesini almasının ardından yeniden okula getirerek sınava yetiştirdi. Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)

BEYOĞLU'NDA SINAVA 30 SANİYEYLE YETİŞTİLER

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesinde gireceği sınava, kapıların kapanmasına 30 saniye kala yetişen 2 öğrenci velilerin alkışları eşliğinde içeri alındı.

ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'ten itibaren başladı.

İstanbul'da sınav heyecanının yaşandığı merkezlerden olan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi önü sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenci ve yakınlarıyla doldu. Bir süre yakınlarıyla birlikte okul önünde bekleyen öğrenciler, görevlilerin ikaz etmesinin ardından içeri girdi. Sınava giren öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlenen bir babanın, içeri giren kızına 'çıkışta beni telefonla ararsın' demesinin ardından, 'telefon sende baba' şeklinde aldığı cevap çevredekileri gülümsetti.

Girişte görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst aramasının ardından sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Bazı öğrenciler, sınav salonuna sokulması yasak olmasına rağmen yanlarında getirdikleri elektronik eşya, kalem, kâğıt ve aksesuarlarını emanete bırakarak içeri girebildi.

Okul kapısı saat 10.00'dan itibaren kapanırken, sınava son anda yetişen iki öğrenci 30 saniye kala içeri girebildi. Okul önünde bekleyen veliler, kapı kapanmadan içeri girebilmek için koşturan iki öğrenciye alkışlarla destek verdi. Murat DELİKLİTAŞ - Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL, (DHA)

UNUTTUĞU KİMLİĞİNİ POLİS GETİRDİ, GEÇ KALDIĞI İÇİN ALINMADI

Aksaray'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için liseye gelen Mehmet Emirtaş, kimliğini evde unuttuğunu fark edince polislerden yardım istedi. Sınavın başlamasına dakikalar kala polislerin kimliğini okula getirdiği Emirtaş, geç kaldığı gerekçesiyle içeri alınmadı.

Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne YKS'ye girmek için gelen Mehmet Emirtaş, kimliğini evde unuttuğunu fark edip polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, Emirtaş'ın evinden kimliğini teslim alarak son dakikalarda getirip verdi. Mehmet Emirtaş, kimliğini gösterdiği görevlilerden kapıyı açmaları istedi ancak geç kaldığı için içeri alınmadı.

Sınava giremeyen Mehmet Emirtaş, "Görevli memurlar son dakika yetişmeme rağmen beni sınava almadılar. Sınav kağıdında sınav saati 10.15 yazıyordu. Bundan dolayı beni içeri almadılar. Milletin hakkına giriyorlar" diye konuştu.

Öte yandan okul müdürü Raif Yalçın, çekim yaptıkları gerekçesiyle gazetecilere tepki gösterip, üzerine yürüdü. Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)

YKS İÇİN YANLIŞ OKULA GİDİNCE YARDIMINA POLİS KOŞTU

Edirne’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış okula giden üniversite adayı, polis ekiplerinin yardımıyla 1 dakika kala sınav yerine ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, YKS için yanlış sınav merkezine giden üniversite adayının yardımına yetişti. Ekipler, adayı motosiklete alarak, 1 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından ‘En zor anlarınızda hep yanınızdayız’ başlığıyla yapılan paylaşımda ise "Gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı'nda yanlış okula giden bir öğrencimiz, Yunus ekiplerimizce sınava girmek için verilen sürenin dolmasına 1 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirilmiştir” denildi. Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)

YKS'YE GEÇ KALAN ADAYLARIN YARDIMINA POLİS KOŞTU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) çeşitli sebeplerle geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çeşitli kentlerde geç kalan öğrencilerin polis ekipleri tarafından sınav merkezlerine götürülürken çekilen videolarını Twitter'daki hesabından paylaştı. Görüntülerde adayların polis ekip araçları ve motosikletli ekipler tarafından sınav merkezlerine götürüldüğü görüldü. Video ile birlikte paylaşılan mesajda, "İhtiyaç duyduğunuz her anda tam zamanında yanınızdayız. YKS'ye geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirdik" ifadeleri kullanıldı. ANKARA, (DHA)

İNEGÖL'ÜN 'ADİLE NAŞİT'İ ÜNİVERSİTE YOLUNDA İLK ADIMI ATTI

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda temizlik personeli olan ve öğrencilere karşı ilgisiyle 'Adile Naşit' lakabıyla tanınan Ayşe Soylu (57), lisenin ardından üniversite için ilk adımı attı. İşletme Fakültesi okumak isteyen Soylu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

HEDEFİ TIP OKUMAK

İnegöl Gazismanpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmetli personel Ayşe Soylu, görevi dışında okulun tamir ile badana işlerini üstlenmesiyle burada 'Adile Naşit' lakabıyla tanınıyor. Yaklaşık 10 yıl önce açık öğretim ortaokulu için başvuruda bulundu ve 4 sene önce de başladığı açık öğretim lisesinden mezun oldu. Ayşe Soylu, pes etmediğini ve liseyi bitirdiğini, şimdi de üniversite okumak isteğini ifade etti. Okuma azmiyle takdir toplayan 3 çocuk annesi Soylu, üniversite için ilk adımı attı. Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu'nda Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren Soylu, sınavı kazanarak İşletme Fakültesi okumak istediğini söyledi.

SINAVA GELİNİ İLE GİRDİ

Sınav öncesinde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Ayşe Soylu, "57 yaşında üniversite sınavına giriyorum. Sınava gireceğim için biraz heyecanın var. Amacım okuyup, doğruyu öğrenmek. Gençlere ve çocuklarıma örnek olmak istiyorum. Gelinimle birlikte bu sınava giriyorum. Kazanırsam İşletme Bölümü'nü okumak istiyorum. Kazanmak ve ilerlemek istiyorum. Liseyi dışarıdan bitirmiştim. Orada çoğu kişiye örnek oldum. Beni görerek çoluk çocuklarını okuttular. Kendi ailemden dahi beni örnek alarak çocuklarını okutmak istediler. Onlara örnek olmak beni de mutlu ediyor. Okulda hademe olarak çalışıyorum ve okulumda çocuklara örnek olmaya çalışıyorum. Onlarda bana gelip ‘Ayşe teyze şu sorumuzu çözer misin?', ‘Başarabilir miyiz?’ diye soruyorlar. Bende onlara örnek oluyorum" diye konuştu.