YKS'nin ikinci oturumu sona erdi

"SINAVIM İYİ GEÇTİ"

Sınava giren İlayda Gedik, "Sınavım iyi geçti. Hazırlıklıydım. Zaten maskeleri açabiliyorduk. Ben açmadım ama maskelerini açan arkadaşlar oldu. Vaka sayılar umarım artmaz" dedi.

"GÜZEL SONUÇ BEKLİYORUM"

Sınavdan çıkan Ali Eren Sınırcı ise, "Matematikte çok zorlayıcı soru olduğunu düşünmüyorum. Geometri'de birkaç soru beni zorladı. Fen Bilgisi'nden de zorlayıcı bir soru olmadı. Sınav benim için güzel geçti diyebilirim. Ben hazırlıklı geldim. Bir sıkıntı çekmedim. Güzel bir sonuç bekliyorum, inşallah. Gözetmenlerin hepsi maskeliydi. Öğrenciler isteğe bağlı çıkardılar. Onun dışında temizlik jeli verdiler ve ıslak mendil verdiler. Okula girerken de arada mesafe bırakıldı" dedi. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.