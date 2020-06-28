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YKS'nin ikinci oturumu sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testleri sona erdi. Saat 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek Yabancı Dil Testi sonrası 2020 YKS maratonu tamamlanmış olacak.

28 Haziran 2020 Pazar 18:15
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YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları bugün de Alan Yeterlilik Testleri (AYT) heyecanını yaşadı. İkinci oturum saat 10.15'te başladı ve saat 13.15'te sona erdi. Sınava giriş sırasında öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar yapılırken, girişlerde maskesi olmayanlara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bahçelievler Bülent Ecevit Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin kimisinin üzgünken kimisinin de mutlu bir şekilde sınavdan çıktığı görüldü. Sınavdan çıkan öğrenciler, aileleriyle kucaklaşarak sınav değerlendirmesi yaptı. 

"SINAVIM İYİ GEÇTİ"

Sınava giren İlayda Gedik, "Sınavım iyi geçti. Hazırlıklıydım. Zaten maskeleri açabiliyorduk. Ben açmadım ama maskelerini açan arkadaşlar oldu. Vaka sayılar umarım artmaz" dedi.

"GÜZEL SONUÇ BEKLİYORUM"

Sınavdan çıkan Ali Eren Sınırcı ise, "Matematikte çok zorlayıcı soru olduğunu düşünmüyorum. Geometri'de birkaç soru beni zorladı. Fen Bilgisi'nden de zorlayıcı bir soru olmadı. Sınav benim için güzel geçti diyebilirim. Ben hazırlıklı geldim. Bir sıkıntı çekmedim. Güzel bir sonuç bekliyorum, inşallah. Gözetmenlerin hepsi maskeliydi. Öğrenciler isteğe bağlı çıkardılar. Onun dışında temizlik jeli verdiler ve ıslak mendil verdiler. Okula girerken de arada mesafe bırakıldı" dedi. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YKSÖSYMSınavöğrenci
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