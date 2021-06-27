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YKS heyecanı sona erdi

YKS'nin ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT sona erdi

27 Haziran 2021 Pazar 16:56
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YKS heyecanı sona erdi

İSTANBUL (DHA) 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sınavlarının iyi geçtiğini ancak matematikte zorlandıklarını söyledi. 

Saat 10.15'te başlayan AYT’de adaylara 180 dakika süre verildi. Okul bahçelerine alınmayan adayların yakınları, sınav bitimine kadar okul çevresinde bekledi. Sınavdan çıkan adayların birçoğu sınavlarının iyi geçtiğini söyledi.  Sınav sonrası mutlu olduğunu söyleyen Esra Kalkan, "Sınavım düne göre çok daha iyi geçti. Şimdi daha mutluyum. Kurtuldum artık. Sınavda en çok matematik beni zorladı. Ancak Türkçe çok kolaydı. Sürede bana çok iyi yetti" dedi. Esra Kalkan’ın teyzesi Yeşim Kırcalı ise "Biz çocuklardan daha çok heyecanlandık. Ama dün çok moralimiz bozuldu. Bugün sınavdan çıkan çocukların yüzleri biraz daha gülüyor. Yabancı Dil Sınavı'ndan sonra rahatlayacağız. Üzerimizden yük kalkacak" ifadelerini kullandı. 

"AYT BENCE DAHA ZORDU"

Sınavının güzel geçtiğini belirten Emirhan Pirim, "Sınavım güzel geçti. Sözelci olmama rağmen Türkçe ve Felsefe soruları biraz düşündürdü. Ancak dün ile kıyaslarsam AYT bence daha zordu" dedi. Yiğit Yazan ise "Sınavım güzel geçti ancak sayısal kısmı zordu. Zaten sayısalım iyi değil. Ancak onun dışında sınav güzeldi" ifadelerini kullandı. 

Öğleden sonra YDT’nin de tamamlanması ile bu yıl yaşanan YKS heyecanı sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YKS HeyecanıYKSTytAYTYdt
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