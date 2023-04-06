Yeygün, Galatasaray Üniversitesi’nde gençlerle buluştu!

İSTANBUL- Yerli kripto para borsası Bitci’nin CEO’su Ahmet Onur Yeygün, Türkiye’nin en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Galatasaray Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü öncülüğünde düzenlenen 4. Finans Zirvesi’nde konuşmacı olarak katılan Ahmet Onur Yeygün; kripto para piyasalarının tarihsel gelişim süreci, sektörün güncel durumu, kripto para borsalarının işleyişi ve gelecekteki muhtemelen senaryolar gibi konu başlıklarını ele aldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte, başta blockchain teknolojisi ve kripto paralar arasındaki ilişkinin değerlendirildiği oturumda, ekosisteminin geçmiş birikimleri, alandaki uygulamalar ve yenilikler de genç katılımcılarla paylaşıldı. Oturumda, güncel konjonktüre bakıldığında uzun bir süredir nakit kullanımının sınırlandığına dikkat çekilirken kripto paraların süreç içerisinde daha geniş kitlelere hitap edeceği vurgulandı. Oturum sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde de tartışmalı konulara cevap arandı.

HABER: SELÇUK BULUT