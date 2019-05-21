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Yeni sistem, beceri ilgi ve yetenekleri geliştirecek

Yeni eğitim sisteminin öğrencilerin beceri, ilgi ve yeteneklerini geliştireceğini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, en dikkat çekici noktanın Bakan Selçuk’un ‘Öğrencileri üniversite sınavına değil, üniversiteye hazırlıyoruz’ açıklaması olduğunu belirtti. Aslan, “Bu sistem, öğrencilerin çağın gerisinde kalmaması adına yaşamsal becerileri dikkate alınarak sanatta, sporda ve bilimde kendi ilgileri doğrultusunda ve kendini geliştirmesine katkı sağlayacak” dedi.

Yeni sistem, beceri ilgi ve yetenekleri geliştirecek

Yeni eğitim sisteminin öğrencilerin beceri, ilgi ve yeteneklerini geliştireceğini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, en dikkat çekici noktanın Bakan Selçuk’un ‘Öğrencileri üniversite sınavına değil, üniversiteye hazırlıyoruz’ açıklaması olduğunu belirtti. Aslan, “Bu sistem, öğrencilerin çağın gerisinde kalmaması adına yaşamsal becerileri dikkate alınarak sanatta, sporda ve bilimde kendi ilgileri doğrultusunda ve kendini geliştirmesine katkı sağlayacak” dedi.

21 Mayıs 2019 Salı 15:55
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Yeni sistem, beceri ilgi ve yetenekleri geliştirecek

İSTANBUL -  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda liselerde yeni eğitim sistemi hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk tarafından açıklanan yeni sistemi değerlendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, yeni düzenlemenin doğru bir karar olduğuna dikkat çekti.

“ÖĞRENCİLER SINAVA DEĞİL ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANACAK”
 

‘2020-2021 eğitim öğretim döneminde 9’ncu sınıflarda kademeli başlamak üzere yeni bir lise eğitim sistemi ile karşı karşıyayız’ diyen Dr. Özge Aslan, “En dikkat çekici noktalardan bir tanesi ders sayılarının azalması ve Milli Eğitim Bakanımızın ‘Öğrencileri üniversite sınavına değil üniversiteye hazırlıyoruz’ açıklaması. Sadece sınav odaklı ve ezbere dayalı bir eğitim sistemi yerine, öğrencilerin sahip olması gereken becerilere, üniversitede seçeceği bölüme, o alandaki ilgisine, yeteneklerine göre kendini yetiştirmesine olanak sağlayan bir sistemle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

‘AGEP’ VE ‘HEY’ GELİYOR

Dr. Aslan, yeni sistemde ön plana çıkan iki program hakkında ise şu değerlendirmede bulundu.

“9, 10 ve 11’inci sınıflarda ‘AGEP’ denilen Akademik Gelişim Programı adı altında öğrenciler ortak ve seçmeli dersler alacak. ‘HEY’ adı verilen program ise hayal, etkinlik ve yaşam olmak üzere üç boyuttan oluşacak. Öğrencilerden, haziran ayında portfolyo sunumu yapması isteniyor. Bu noktada öğrencilere, sadece ders odaklı değil, portfolyosunu zenginleştirmesine odaklı çalışmalar yapması vurgulanıyor. 12’nci sınıflarda kariyer ofisi dediğimiz farklı bir yenilikten bahsediliyor. 9, 10 ve 11’inci sınıfta öğrencilere seçmeli ders imkânı sunuluyor. Yani öğrenci, üniversitede seçeceği mesleğe yönelik hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsa 10’ncu ve 11’inci sınıftaki seçmeli derslerde daha derinlemesine inebiliyor. Bu da öğrencilere katkı sağlayacak bir sistem.”

Sistemin 21’inci yüzyılın gereklerini karşılayacak nitelikte olduğunu ifade eden Aslan, “Eleştirdiğimiz sistemde öğrenciler lisede, ortaokulda tamamen sınav odaklı sistemle karşı karşıyaydı. Ancak yeni sistemde öğrencilerin, 21’inci yüzyılın gerektirdiği niteliklerle donanması, çağın gerisinde kalmaması adına yaşamsal becerileri dikkate alınarak sanatta, sporda ve bilimde kendi ilgileri doğrultusunda ve kendini geliştirmesinde kesinlikle katkı sağlayacak” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERE KARİYER PLANI ÇİZİYORUZ”

Son olarak kariyer yolculuğunun küçük yaşlardan itibaren başlamasına inanan bir kurum olduklarına vurgulayan Aslan, şunları söyledi:

“Bu yıl yeni eğitim-öğretim yılı itibari ile Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi’ni kurmuştuk. KAREM adını verdiğimiz bu merkezde, öğrencilere envanterler uygulayarak, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda kariyer eğilimlerini belirleyerek kariyer planı çiziyoruz ve hedef belirleme çalışmaları yapıyoruz. Bu uygulamamız yeni sistemdeki kariyer ofisleri ile örtüşüyor. Ayrıca 'Master 6' uygulamamız HEY uygulamasıyla birebir paralellik gösteriyor. 'Master 6’da 21’inci yüzyıl becerileri ve STEM eğitim uygulamaları temel olarak geleceğin liderlerini, bilim insanlarını yetiştirme hedefiyle hazırladığımız bir uygulama. Altı modülden oluşan bu uygulamada, öğrencilerin fiziksel ve kişisel beceri, gelişim modülü ile sosyal sorumluluk projeleri, yaşamsal beceri modelleriyle öğrencilerin hem akademik olarak gelişimlerini hem de sosyal alanlarda kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesine katılmadan veya topluma hizmet modülünde yer almadan mezun olamıyordu. Bakanımızın açıkladığı yeni lise eğitim sistemi direkt kazanımla odaklanması gereken becerilerle birebir örtüşmektedir.”


 

                    

DHA

Son Güncelleme: 21.05.2019 09:08
Anahtar Kelimeler:
YetenekIlgiBeceriYeni Eğitim Sistemi
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