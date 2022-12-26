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Yeditepe Üniversitesi’ne “Engelsiz Şehirler İdeathonu”nda birincilik ödülü 

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bi Dünya İçerik iş birliğiyle düzenlenen “Engelsiz Şehirler İdeathonu”nda, serebral palsili (SP) bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak “TEBAR’SP Erişilebilir Platformu” projesiyle birincilik ödülü aldı.  

26 Aralık 2022 Pazartesi 09:55
Yeditepe Üniversitesi’ne “Engelsiz Şehirler İdeathonu”nda birincilik ödülü 

İSTANBUL, (DHA)

Projenin yürütücülüğünü; Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Elif Develi ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe Çil ile Yeditepe Üniversitesi Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi uzmanı Fzt. Benan Özkol ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği’nden (SERÇEV) Yersu Deniz yapıyor.  

“YARDIM İHTİYACI DOĞUM SONRASI BAŞLIYOR” 

İdeatonda dezavantajlı bireylerin şehirlerde gündelik hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla üretilen projelerin yarıştığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe Çil, projeyle ilgili bilgi verdi.

SP’li bireylerin etkilenim durumuna, yaşına, sosyo-ekonomik şartlarına uygun olarak erken dönemde yönlendirilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler elde edebildiğini anımsatan Elif Tuğçe Çil, “Fakat, SP’li bebeğe sahip olan aile bireyleri tanı konduğu ilk andan itibaren bilgi, iletişim ve yönlendirme eksikliği sebebiyle bebeklerine uygun eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ulaşmakta zorlanmaktadırlar” dedi.  

“ERKEN DÖNEMDE, DOĞRU YÖNLENDİRME YAPILMALI” 

Proje fikrinin SP’li bireylerin ve ebeveynlerin mümkün olan en erken dönemde doğru yönlendirilmesi ihtiyacına yönelik ortaya çıktığını belirten Elif Tuğçe Çil, şunları söyledi:  

“TEBAR’SP Erişilebilir Platform projesiyle SP’li bireylerin ve ailelerin, bölgesel-ulusal düzeyde verilen hizmetlere ilişkin bilgileri bir arada bulabilmesini, erken dönemde tedavi, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Projemizde oluşturacağımız bir cep telefonu uygulamasıyla bu bilgilerin tümüne ulaşabilecekler. Uygulamayla bu merkezlerin verdikleri hizmet içeriğini, memnuniyet oranlarını ve hizmet kullanıcılarının yorumlarını görebilecekler. Aynı zamanda yapay zekâyla bireylerin biyo-psiko-sosyal değerlendirmeleri yapılarak ön değerlendirme sonuçlarına göre öneriler sunulacak.”  

UYGULAMAYI HERKES İNDİREBİLİR 

Uygulamadan daha çok SP’li bireyler ve aileleri yararlanacak gibi görünüyor ancak Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe Çil, yerel yönetimler, üniversiteler, özel hastaneler ve kamu hastaneleri, rehabilitasyon merkezleri çalışanları ile sivil toplum kuruluşları üyelerinin uygulamayı kullanarak SP’li bireylerin yaşamına katkı sunabileceğini ifade etti.  

Projede yürütücülerin yanı sıra yazılımın geliştirilmesini sağlayacak bilgisayar mühendisi ve pek çok profesyonelle birlikte çalışılacağını kaydeden Çil, uygulamayı bir yıl içinde kullanıma açmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ödül kapsamında projeye Ar-Ge, Üretim, Staj Desteği sağlanacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe Çil, platformla ilgili yazılım sürecinde ve sonraki süreçte gerekli desteklerin İBB’ye bağlı İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) Ar-Ge uzmanları tarafından sağlanacağını söyledi. 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe Çil, TEBAR’SP sağlık platformunun, üniversite yönetiminin de güçlü desteğiyle geçmiş yıllarda geliştirdikleri multidisipliner ve inovatif projelerden temelini aldığını ve zamanla geliştirildiğini vurgulayarak, “Engelsiz Şehirler İdeathonu’nda projenin birincilik ödülü almış olması motivasyonumuzu artırdı” diye konuştu.    

DHA

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Yeditepe ÜniversitesiEngelsiz Şehirler İdeathonuBirinciliködülönce Vatan
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