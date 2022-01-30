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Yatay geçiş imkânı için son gün 4 Şubat

Yatay geçiş online başvurularının 4 Şubat günü son bulacağını hatırlatan Dr. Murat Süslü, “Öğrenciler yanlış veya istemedikleri tercihleriyle yerleştikleri şehir ve üniversitelerde, istemedikleri bölümleri okumak zorunda değil. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler yatay geçiş fırsatını değerlendirerek istediği bölüm ve üniversitede farklı avantajlarla eğitimlerine devam edebilir” ifadelerini kullandı.

30 Ocak 2022 Pazar 10:27
Yatay geçiş imkânı için son gün 4 Şubat

Üniversitelerin yatay geçiş imkânları hakkında açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Murat Süslü, “Öğrenciler tercih dönemlerinde kimi zaman yanlış veya istemedikleri tercihlerde bulunabiliyor. Yatay geçişin sağladığı olanaklar ile üniversite, şehir ve bölüm değişikliği gerçekleştirebilirler. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler yatay geçiş fırsatını değerlendirerek istediği bölüm ve üniversitede farklı avantajlarla eğitimlerine devam edebilir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçişi, yatay geçiş olarak adlandırılıyor. Yatay geçişler YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılıyor.

DAHA FAZLA İMKÂN VE OLANAK

Kurum dışı lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş başvurularında indirim imkânı sağladıklarına vurgu yapan Dr. Süslü, “Kurum dışı Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi harici lisans bölümlerine geçişte yüzde 50 oranında indirim imkânı, kurum dışı ön lisans bölümlerine geçişte ise tüm programlara yüzde 50 oranında indirim uyguluyoruz. Öğrenciler daha fazla imkâna ve olanağa sahip olarak eğitimlerine devam edebiliyor” diye konuştu.

4 Şubat Cuma günü sona erecek yatay geçiş başvurularının kayıtları ise 8 Şubat gününe kadar devam edecek.

Yatay geçiş başvuruları için gerekli belgeler ise şu şekilde:

 “Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir)

“Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)

“Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)

“Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez)

“Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait yerleştiğini belirten ÖSYM sonuç belgesi

“Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait tüm puanlarını içeren ÖSYM sonuç belgesi

“Öğrenci belgesi (güncel)

“Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü başka yükseköğretim kurumları var ise onaylı transkriptleri

“Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden temin edeceği daha önce Ek Madde 1 (merkezi yerleştirme puanına göre) yatay geçiş yapmadığını belirtir belge.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
üniversiteYatay GeçişBeykent üniversitesiDr. Öğr. Üyesi Murat Süslü
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