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“Yapay Zekâya İlk Adım”

Hisar Okulları Yapay Zekâ kavramını anlaşılır hale getirerek sevdirecek bir kitap yayınladı

11 Nisan 2023 Salı 17:08
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“Yapay Zekâya İlk Adım”

İSTANBUL- Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük çevrimiçi öğrenme platformlarından Coursera tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre veri ve yapay zekâ alanlarındaki gelişmelerin 97 milyona yakın yeni iş yaratırken, mevcut 85 milyon işi de değiştirecek. Hisar Okulları ile Türkiye’de lise düzeyinde ilk ve tek öğrenme işbirliğini gerçekleştiren Coursera’nın raporu teknoloji becerilerinin dünyaya açılmak isteyen gençler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yapay zekâ temelli uygulamalar ve araçlar toplumlardaki refah düzeyinin yükseltmesine katkıda bulunurken; bu alanda hizmet üretebilen ekonomiler daha hızlı bir kalkınma ivmesi yakalıyor. Türkiye yüzde 15’e varan genç nüfusu ile bu yolculukta iddia ortaya koyabilecek ülkelerin başında geliyor. 

Yapay zekâ kavramını somut örneklerle anlaşılır hale getirmek ve herkese sevdirmek için kitap yayınladılar

Bu gelişmelerin bilincinde olarak; teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon bileşenlerini küçük yaşlardan başlayarak eğitim süreçlerine entegre eden Hisar Okulları, yapay zekâyı sevdirmek için Türkçe bir kitap yayınladı. Okulun bilişim öğretmenleri Sedat Yalçın ve Bahadır Yıldız’ın, alanının önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Cem Say ile birlikte kaleme aldıkları “Yapay Zekâya Giriş” kitabı, konuya meraklı herkesin yapay zekâ kavramı ile tanışıp, giriş seviyesinde bilgi edineceği etkili bir rehber olarak tasarlandı.

Kitap ilk kez lise öğretmenleri tarafından alanında uzman olan Prof. Dr. Cem Say’la birlikte hazırlandı

İlk kez bir lise tarafından hazırlanan kitabın içeriği, herkesin yapay zekâyı oluşturan teknolojileri ve çözümleri bireysel olarak deneyimleyebilecekleri şekilde tasarlandı. Kitapta bilgiye dayalı arama, yapay öğrenme gibi güncel konu ve yöntemler, örnek aktiviteler ile desteklenmekte. Yapay Zekâya Giriş ile okurlar, insanın hayal gücü ve yaratıcılığının sonsuza uzanan yolculuğuna ilk adımı atarken, doğal dil işleme, kodlama ve algoritma mantıklarını kavrayacaklar.

Konuya genel bir bakışla sınırlı kalmadıklarını ifade eden Prof. Dr. Cem Say: “Teknik yönlerini de lise öğrencilerinin matematik ve bilgisayar programlama altyapısına uyumlu şekilde anlatan giriş seviyesinde Türkçe bir ders kitabının hem ilgili ortaöğretim öğrencilerine hem de bireysel çalışmayla öğrenmek isteyen okurlara yararlı olarak bir eksikliği kapatacağını düşünüyoruz.” dedi.

HABER: SELÇUK BULUT 

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