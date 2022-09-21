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Vali Su: Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine 2 bin 500 TL katkı verilecek

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:08
Vali Su: Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine 2 bin 500 TL katkı verilecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez ve ilçelerde, bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı öğrencilere, 2 bin 500 TL katkı vereceklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla ‘Yeni Üniversitelilere Destek Projesi’ hazırladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen proje kapsamında, devlet ile özel üniversiteleri yüzde 100 burslu kazanarak ilk defa üniversiteye yerleşen ve kayıt yaptıran, 31 yaşından gün almamış Diyarbakırlı öğrencilere güz dönemi 1250 TL ve bahar dönemi 1250 TL olmak üzere toplam 2 bin 500 TL katkı sağlanacak. 

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, "Gençler ülkemizin geleceğidir. Diyarbakır'da oturuyorsanız 2 ya da 4 yıllık örgün eğitim yapan üniversiteye bu yıl kayıt yaptırdıysanız birinci dönemde 1250 TL, ikinci dönemde de 1250 TL olmak üzere toplamda 2 bin 500 TL sizlere destek olacağız. Bu anlamda ilk hediyeniz bizden. Bereketli olsun. Zihniniz, bahtınız, yolunuz açık olsun. Hepinize üstün başarılar diliyorum" dedi.

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresine girerek başvuru yapabilecek. Sistem, öğrencinin doldurduğu diğer bilgilerin doğruluğunu e-Devlet üzerinden otomatik kontrol edecek. Belgelerin doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra kendisine ait IBAN numarası ve e-Devlet üzerinden alınacak öğrenci belgesini sisteme yükleyen öğrencinin başvurusu tamamlanmış olacak. Bugün başlayan müracaatlar, 3 Ekim günü saat 23.59’da sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırlı üniversite öğrencileriKatkı
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