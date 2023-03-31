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Vakıf Başkanı Levent Uysal'dan YÖK'e Anlamlı Çağrı

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, vakıf üniversitelerine ve YÖK'e seslenerek, '6 Şubat depremlerinden zarar gören üniversite adaylarına sınavsız veya özel artı kontenjanlarla yüzde 100 burslu yükseköğrenim olanağı sağlayalım. Bu bizim milletimize borcumuzdur' dedi.

31 Mart 2023 Cuma 13:32
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Vakıf Başkanı Levent Uysal'dan YÖK'e Anlamlı Çağrı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Deprem bölgesindeki üniversite adaylarının son derece zor koşullarda olduğunu söyleyen Uysal, 'Bu evlatlarımızın üniversiteye hazırlanma gibi bir şansı kalmadı. Evleri, okulları yerle bir oldu. Ailelerinden, yakın arkadaşlarından vefat edenler ve kayıplar oldu. Ruhsal olarak da büyük yıkım yaşadılar. Konsantrasyonları tamamen ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda üniversite sınavına hazırlık gibi bir motivasyonları tamamen ortadan kalktı. Burada bir çağrıyı da diğer vakıf üniversitelerimize yaparak seferberlik başlatmak ve el ele vererek, depremzede üniversite adaylarına özel olarak açıklanacak, gerekirse sınavsız yerleşilebilecek yüzde 100 burslu artı kontenjanlar sunmayı teklif ediyorum. Böylece tüm öğrencilerimizin eğitimlerine destek olalım' diye konuştu.

Bu Bizim Milletimize Borcumuzdur

Dr. Levent Uysal, 'Vakıf üniversitelerine ve YÖK'e sesleniyorum: Vakıf üniversitelerine, 6 Şubat depremlerinde zarar gören üniversite adayı öğrencilerimize gerek özel, gerekirse de sınavsız da yerleşilebilecek, yüzde 100 burslu, ekstra kontenjan verilsin. Bizler de bu evlatlarımıza, ücretsiz bir eğitim sunma kaydıyla yükseköğrenim olanağı sunalım. Bu bizim milletimize en büyük borcumuzdur' diye konuştu.

Vakıf Üniversitelerinin Kuruluş Amacına da Uygun

Projenin vakıf üniversitelerinin kuruluş amacına da uygun olduğunu kaydeden Uysal, 'Vakıf üniversitelerimiz, adı üstünde 'vakıf' mantığıyla hizmet vermesi gereken kurumlardır. Bu kurumların bir vazifesi de topluma her yönden destek olmasıdır. Elimizdeki imkanları kullanarak, geleceğimizin ışığı gençlerimizin yanında olmanın, onlara bu zor günlerinde destek olmanın zamanı gelmiştir. Tüm vakıf üniversitelerinin, ellerini taşın altına koymasını bekliyorum'' dedi.

Gençlerimizin Yanında Olmak Zorundayız

Nişantaşı Eğitim Vakfı ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi olarak söz konusu fikrin takipçisi olacaklarının altını çizen Uysal, 'Gerekirse tüm vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet başkanlarıyla, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile hatta gerekirse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşerek projeyi anlatmaya hazırım. Gençlerimiz ve geleceğimiz için Türkiye'nin ve Türk yükseköğretim ailesinin böyle bir birlik ve beraberliğe ihtiyacı var' şeklinde konuştu.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nişantaşı Eğitim VakfıDr. Levent UysalYÖK
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