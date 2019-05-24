 URTİM, Öğrencilere Yeni Atölye Kattı

İSTANBUL- “OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ” protokolü kapsamında yapımı URTİM tarafından üstlenilen Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Betonarme Yapı Sistemleri Atölyesi’nin açılışı yapıldı. Öğrencilere mesleki deneyim ve bilimsel pratik fırsatı sağlayacak atölyenin açılışı İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın katılımları ile gerçekleşti. Törene İSO Meclis üyeleri, sanayiciler ve iş adamları da katılım gösterdi.

"Nitelikli çalışanlar kazandıracağız"

Konuya dair, sanayi-okul işbirliklerinin sektör ve ülke adına çok büyük bir önem taşıdığını belirten URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar şöyle konuştu: “MEB Türkiye Geneli Proje Okullar kapsamına alınan 188 Meslek Lisesi’nden biri olan Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sektörle birlikte tasarlamak ve mezunların niteliğini arttırarak iş hayatına hazırlamayı sağlamak, eğitim-sektör işbirliğini güçlendirmek, ülkemiz işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu vasıflı, bilgili, becerikli elaman yetiştirmek amacıyla Bakanlığımız, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Sanayi Odası ile beraber çalışacak bir platformun parçası olmak açıkçası bizi önümüzdeki seneler için daha da motive etmektedir.”

"Sizde destek verin"

Konuşmasının devamında amaçlarının her öğrenciye dokunabilmek ve sektör konusunda ilk elden bilgiye sahip olarak mezun olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Serdar Urfalılar, sanayici dostlarına benzer projeler üretmek adına destek çağrısında bulundu.İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur’un konuşmalarının ardından, öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alabileceği atölye ve teknolojik ekipmanlarla donatılmış sınıf davetlilere tanıtıldı.

Elif Hayvalı