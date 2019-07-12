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Üniversiteye gidecekler için burs verecekler

İstanbul Rumeli Üniversitesi kendilerini tercih eden üniversite öğrencisi adaylarına yöre bursu, tercih bursu ve Rumeli destek bursu vereceklerini duyurdu.

Üniversiteye gidecekler için burs verecekler

İstanbul Rumeli Üniversitesi kendilerini tercih eden üniversite öğrencisi adaylarına yöre bursu, tercih bursu ve Rumeli destek bursu vereceklerini duyurdu.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:10
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Üniversiteye gidecekler için burs verecekler

İSTANBUL - Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, “Öğrencilerimizi üç farklı burs seçeneklerimiz ile üst düzey kalitede eğitimle buluşturuyoruz. Üniversitemizin Tercih, Yöre ve Rumeli Destek bursları olmak üzere üç çeşit burs seçeneği yer alıyor. Tercih bursumuz ile lisans ve ön lisans bölümlerini ilk beş tercihinde yazan ve bu tercihine yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 30 oranında burs olanağı sağlıyoruz” dedi.

Bir diğer bursumuz olan yöre bursumuz ise İstanbul’dan Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt Silivri ilçeleri, Tekirdağ ve tüm ilçeleri, Kırklareli ve tüm ilçeleri, Edirne ve tüm ilçelerini kapsıyor. Lisans ve ön lisans programları için, ilk üç tercihte yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 45 oranında yöre bursu vererek öğrencilerimize akademik eğitim imkânı sunuyoruz. Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde de, üniversitemizin tam ücretli ve yüzde 25 burslu önlisans ve lisans programlarını ilk 3 tercihte yazarak yerleşen öğrencilerimizin faydalanabilmeleri için Rumeli Destek Bursu adı altında çeşitli burs seçenekleri bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tuba Uçar ayrıca, “Tercihlerini yaparken öğrenciler, bu burs detaylarını incelemek ve bilgi almak için Trakya ve İstanbul genelinde açılacak olan Tercih Danışma Merkezlerimize, call center üzerinden Üniversite yetkililerine ya da web sitemizden detaylı bilgiye ulaşabilecekler” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rumeli Üniversitesi SağlıkKültür Ve Spor Daire BaşkanlığıBurs
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