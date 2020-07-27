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Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite tercihlerinin ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin online olarak düzenlediği tanıtım günleri ise yeni normalle birlikte yerleşkelere taşınıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin 2020-2021 öğretim yılı için düzenlediği tercih ve tanıtım günleri 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:15
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Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor

“BÖLÜMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLECEK”

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı başlıyor.Tercih ve tanıtım günleri ile birlikte öğrenciler hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkânı buluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri, rehberlik uzmanları ve alanında uzman tanıtım ekibiyle tercih süreci kapsamındaki aday öğrencilere, en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler hakkında detaylı bilgi verecek.
 

“GÜVENLİ MESAFE KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle güvenli mesafe kurallarına uygun şekilde yürütülecek olan Tercih ve Tanıtım Günleri’nde aday öğrencilerin, uzmanlar tarafından üniversitenin tarihi, akreditasyon programları, yerleşkeleri, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkânları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda bilgilendirileceği bildirildi. (İSTANBUL)

DHA

Son Güncelleme: 27.07.2020 12:33
Anahtar Kelimeler:
Tercih Ve Tanıtım GünleriYerleşkeÜniversiteliler
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