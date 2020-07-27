Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor

“BÖLÜMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLECEK”

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı başlıyor.Tercih ve tanıtım günleri ile birlikte öğrenciler hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkânı buluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri, rehberlik uzmanları ve alanında uzman tanıtım ekibiyle tercih süreci kapsamındaki aday öğrencilere, en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler hakkında detaylı bilgi verecek.



“GÜVENLİ MESAFE KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle güvenli mesafe kurallarına uygun şekilde yürütülecek olan Tercih ve Tanıtım Günleri’nde aday öğrencilerin, uzmanlar tarafından üniversitenin tarihi, akreditasyon programları, yerleşkeleri, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkânları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda bilgilendirileceği bildirildi. (İSTANBUL)