Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.930,69
ALTIN
1.051,31
DOLAR
18,64
STERLİN
22,38
EURO
19,33
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak
Kütahya Belediye Başkanlığı 8...
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üniversitelerde 'Genç Ofisleri' sayısı artacak

29 Kasım 2022 Salı 14:15
Üniversitelerde 'Genç Ofisleri' sayısı artacak

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında 'Genç Ofisleri'nin üniversitelerdeki sayısının ve faaliyetlerinin artırılması için iş birliği protokolü imzalandı.

YÖK Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve üniversitelerin rektörleri katıldı. Bakanı Kasapoğlu, üniversitelerde 118 'Genç Ofisleri' bulunduğunu ve en kısa süreçte 'Genç Ofisleri' sayısını tüm üniversitelere yayarak daha yüksek noktaya taşımak istediklerini belirtti. ‘Genç Ofisleri’nin fırsat eşitliği çalışması olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Şu ana kadar 400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini mutlulukla görüyoruz. Bu çalışmaları birlikte artırarak her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlama bizler için en büyük hedef. İmzalanacak protokolle 'Genç Ofisleri' yönetimiyle ilgili önemli bir aşamayı ortaya koyuyoruz. Bir rektör yardımcımızın başkanlığındaki kurulla sağlık, kültür spor daire başkanı, gönüllülük çalışmalarını yürüten hocalarımız ve gençlik ve spor il müdürümüzün bulunacağı bir kurul bu süreci inanıyorum ki çok daha verimli, çok daha başarılı yürütecek. Bu çerçevede icra kurulu akademik takvimin öncesinde bir araya gelecek, planlamalarını yapacak ve bu süreçleri yeni yönetim yapısıyla daha verimli hale getirecek" dedi.

'6+2 SÜRECİNE GEÇİYORUZ'

Üniversitelerdeki spor bilimleri fakültelerinin eğitim süreçleri ile ilgili yeni döneme başlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bu fakültelerdeki 6 dönemlik eğitim sonrası 2 dönemi bakanlığımızın tüm tesislerini bu işe vakfederek 6+2 şeklinde bir sürece geçiyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimiz aldıkları 6 dönemlik dersin hemen akabinde 2 dönem bakanlığımızın tesislerinde ilgi alanlarına göre eğitim yapacaklar, staj yapacaklar, uygulama gerçekleştirecekler. Böylece hem çok daha nitelikli spor insanlarını yetiştirmiş olacağız hem de daha fazla öğrencimiz uygulamanın içerisine henüz mezun olmadan dahil olmuş olacak. Milli sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanırken bunu mesleki eğitim olarak değerlendirerek onların mezuniyet kredisinden sayacağız" diye konuştu. 

ÖZVAR: GENÇ OFİSLERİ ÇOĞALDIKÇA İMKANLAR ARTACAK

YÖK Başkanı Özvar da 'Genç Ofisleri'nde yürütülen ve yürütülecek çalışmaların üniversitelerdeki gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Özvar, "Yeni ‘Genç Ofisleri’ sayesinde öğrencilerimiz, yararlanabilecekleri gençlik faaliyetlerinin tanıtıldığı ve organize edildiği mecralarda bir araya gelerek çevrelerini genişletecek, belki de mezun olduktan sonraki döneme, yani iş dünyasına uzanacak olan ilişkiler kurabileceklerdir. Bu anlamda gençlik ofisleri, gönüllülüğü yaygınlaştıran, öğrencilerin deneyim kazanacakları ortak alanlar haline gelecektir. Gönüllülük faaliyetlerine ilişkin genç ofisleri çoğaldıkça, gençlik merkezleri, yapılacak olan etkinliklerin çeşitliliği ve sunulacak olan imkanlar da fazlalaşacak ve böylelikle bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısı da hızlı bir şekilde artacaktır" dedi. 

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Özvar, protokolü imzaladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Genç Ofisleriüniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası öğrencilerin yüzde 2,9'u Türkiye'de
YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası öğrencilerin yüzde 2,9'u Türkiye'de
Işık Üniversitesi ve Kariyer.net’ten Ortak Yarışma
Işık Üniversitesi ve Kariyer.net’ten Ortak Yarışma
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
MEB'den 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'
MEB'den 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'
“Akran zorbalığı yapan öğrencilere disiplin işlemi caydırıcı olacak”
“Akran zorbalığı yapan öğrencilere disiplin işlemi caydırıcı olacak”
Bakan Özer: Meslek liselerinin döner sermaye geliri yüzde 200 arttı
Bakan Özer: Meslek liselerinin döner sermaye geliri yüzde 200 arttı
Okullarda 'siber zorbalık' eğitimi
Okullarda 'siber zorbalık' eğitimi
MEB: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 1 milyonu aştı
MEB: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 1 milyonu aştı
Bakan Özer: Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 103 milyonu aştı
Bakan Özer: Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 103 milyonu aştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول