Üniversitelerde 'Genç Ofisleri' sayısı artacak

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında 'Genç Ofisleri'nin üniversitelerdeki sayısının ve faaliyetlerinin artırılması için iş birliği protokolü imzalandı.



YÖK Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve üniversitelerin rektörleri katıldı. Bakanı Kasapoğlu, üniversitelerde 118 'Genç Ofisleri' bulunduğunu ve en kısa süreçte 'Genç Ofisleri' sayısını tüm üniversitelere yayarak daha yüksek noktaya taşımak istediklerini belirtti. ‘Genç Ofisleri’nin fırsat eşitliği çalışması olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Şu ana kadar 400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini mutlulukla görüyoruz. Bu çalışmaları birlikte artırarak her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlama bizler için en büyük hedef. İmzalanacak protokolle 'Genç Ofisleri' yönetimiyle ilgili önemli bir aşamayı ortaya koyuyoruz. Bir rektör yardımcımızın başkanlığındaki kurulla sağlık, kültür spor daire başkanı, gönüllülük çalışmalarını yürüten hocalarımız ve gençlik ve spor il müdürümüzün bulunacağı bir kurul bu süreci inanıyorum ki çok daha verimli, çok daha başarılı yürütecek. Bu çerçevede icra kurulu akademik takvimin öncesinde bir araya gelecek, planlamalarını yapacak ve bu süreçleri yeni yönetim yapısıyla daha verimli hale getirecek" dedi.



'6+2 SÜRECİNE GEÇİYORUZ'



Üniversitelerdeki spor bilimleri fakültelerinin eğitim süreçleri ile ilgili yeni döneme başlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bu fakültelerdeki 6 dönemlik eğitim sonrası 2 dönemi bakanlığımızın tüm tesislerini bu işe vakfederek 6+2 şeklinde bir sürece geçiyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimiz aldıkları 6 dönemlik dersin hemen akabinde 2 dönem bakanlığımızın tesislerinde ilgi alanlarına göre eğitim yapacaklar, staj yapacaklar, uygulama gerçekleştirecekler. Böylece hem çok daha nitelikli spor insanlarını yetiştirmiş olacağız hem de daha fazla öğrencimiz uygulamanın içerisine henüz mezun olmadan dahil olmuş olacak. Milli sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanırken bunu mesleki eğitim olarak değerlendirerek onların mezuniyet kredisinden sayacağız" diye konuştu.



ÖZVAR: GENÇ OFİSLERİ ÇOĞALDIKÇA İMKANLAR ARTACAK



YÖK Başkanı Özvar da 'Genç Ofisleri'nde yürütülen ve yürütülecek çalışmaların üniversitelerdeki gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Özvar, "Yeni ‘Genç Ofisleri’ sayesinde öğrencilerimiz, yararlanabilecekleri gençlik faaliyetlerinin tanıtıldığı ve organize edildiği mecralarda bir araya gelerek çevrelerini genişletecek, belki de mezun olduktan sonraki döneme, yani iş dünyasına uzanacak olan ilişkiler kurabileceklerdir. Bu anlamda gençlik ofisleri, gönüllülüğü yaygınlaştıran, öğrencilerin deneyim kazanacakları ortak alanlar haline gelecektir. Gönüllülük faaliyetlerine ilişkin genç ofisleri çoğaldıkça, gençlik merkezleri, yapılacak olan etkinliklerin çeşitliliği ve sunulacak olan imkanlar da fazlalaşacak ve böylelikle bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısı da hızlı bir şekilde artacaktır" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Özvar, protokolü imzaladı.