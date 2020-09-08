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Üniversite öğrencileri için heykel tasarım yarışması

SEY Vakfı üniversite öğrencileri arasında heykel tasarım yarışması başlattı. Semra & Enver Yücel ödülünün tasarlanacağı ve jürinin seçtiği ilk 3 tasarımın ödüllendirileceği yarışmanın başvuruları 31 Ekim’e kadar devam edecek. Yarışmanın birincisine Mentora College Washington DC’de dil eğitimi ödülü verilecek.

08 Eylül 2020 Salı 14:12
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Üniversite öğrencileri için heykel tasarım yarışması

İSTANBUL - Geçtiğimiz Mayıs ayında, bir çocuktan bir umut yaratmak amacıyla kurulan Semra & Enver Yücel Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için yaptığı çalışmalar dışında, yılda bir kez de, topluma değer katan bir kişi ya da bir ekibi, iyi örneklerin çoğalması amacıyla ödüllendireceğini açıkladı.Vakıf, her yıl kuruluş yıldönümünde düzenlemeyi planladığı ödül töreninde takdim edilecek ödül heykelciğinin tasarımını da üniversite öğrencilerine bıraktığını bildirdi.


BİRİNCİYE ABD’DE DİL EĞİTİMİ ÖDÜLÜ 


Bölüm farkı olmaksızın, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören üniversiteli gençlerin başvurabileceği tasarım yarışmasında dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödül verilecek. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve Endüstri Ürünleri Tasarımcılarının değerlendirmeleriyle belirlenecek olan tasarım yarışmasının birincisi, Mentora College Washington DC’de Dil Okuluna, İkincisi Berlin International University’de yaz okuluna gidecek. Dereceye giren üçüncü öğrencinin ödülü ise, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Eğitimi olacak. 


SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel Çabakçor, “Bu tasarım yarışmasına katılmanın tek şartı var. O da üniversite öğrencisi olmak. Her üniversiteden, her bölümden öğrenci yarışmaya başvurabilir. Biz bu tasarım yarışması için bir konsept belirlemedik. Çünkü ödülü tek bir alanda değil, hangi alanda olursa olsun, topluma, ülkemize, hatta dünyaya, eylemleriyle, yaptıklarıyla, sözleriyle katkıda bulunan, fark yaratan, değer katan insanlara vereceğiz.” dedi. 


Jüri üyelerinden Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar ise, “Semra & Enver Yücel Vakfı’nın “topluma değer katan insanları ödüllendirerek, iyi örnekleri çoğaltma” misyonunun görünür sembolü olacak ‘ödül’ tasarımının karar verilme sürecinin de yine öğrencilere katkı ve deneyim kazandırılacak bir yarışma ile gerçekleştirilmesi fikri, vakfın kurulduğu ilk günden itibaren sergilemiş oldukları ‘tüm toplumu kucaklayan üstün bir iyilik vizyonu’ yaklaşımı bir kez daha ortaya koyuyor.” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SEY VakfıHeykel Tasarım Yarışmasıüniversite öğrencileri
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