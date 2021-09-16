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Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

16 Eylül 2021 Perşembe 12:49
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Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

ANKARA - Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı. 2 kişilik otomobil, saatte 70-80 kilometre hız yapabiliyor, 1 kez şarj edildiğinde 110 kilometre yol gidilebiliyor. Öğrencilerden Berkay Yılmaz, yarış arabası şeklindeki tasarımı ile dikkat çeken araç ile bu yıl TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmaya katılacaklarını söyledi.

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan takım, 2 ayda elektrik ile çalışan otomobili tasarlayıp üretti. 13 öğrencinin yaptığı 'BIL-CAR' ismi verilen otomobil, saatte 70-80 kilometre hız yapabiliyor ve 1 kez şarj edildiğinde 110 kilometre yol gidilebiliyor. Elektrikli araç, enerjisini bagajdaki bataryadan alıyor. 2 kişilik aracın ağırlığı ise 250 kilogram. Güvenlik sisteminin de yer aldığı araç, yarış arabası şeklindeki tasarımı ile dikkat çekiyor. TÜBİTAK onaylı aracın Ar-Ge çalışmaları sonucunda ağırlığı hafifletilecek ve düşük ölçüde enerji kazanımı sağlanacak.

'ÜNİVERSİTEMİZİN İLK ELEKTRİKLİ ARACINI ÜRETTİK'

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berkay Yılmaz, yeni ekip olduklarını ve elektrikli araç yaparak ilk adımı attıklarını söyledi. Yılmaz, "İlk olarak aracımızın mekanik tasarımlarını gerçekleştirdik. Çizimlerini ve üretim süreçlerini makine mühendisleri olarak takip ettik. Elektrik aksamlarını ise elektrik elektronik mühendisliği bölümünden arkadaşlarımız takip ettiler. Tasarım bittikten sonra firmalarla irtibata geçtik. Gerekli üretim süreçlerini tamamladık. Bilkent Üniversitesi’nin şu ana kadar elektrikli araç girişimi olmamıştı. Bizler üniversitemizin ilk ekipleriyiz. İlerleyen süreçte bu aracın gelişimi, yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılması için çalışacağız" dedi. 

'YENİ ARAÇ ÜRETECEĞİZ'

Berkay Yılmaz, yurt dışında yapılan, büyük okulların da katılım sağladığı yarışmalar olduğunu kaydederek, "Bu yarışmalara da katılım sağlamak için yeni bir araç üretimi gerçekleştireceğiz. Bu sene 2 yarışmaya katılmayı düşünüyoruz. Geçen sene tek yarışmaya katılım sağladık. Yarışmada bizden beklenen en temel şey, aracın içindeki parçaların yerli ve milli bir şekilde üretilmiş olması. Aracımızın sadece şu an motoru yerli, önümüzdeki senelerde bataryayı da yerli olarak üreteceğiz. Önümüzdeki sene aracın Ar-Ge çalışmalarını tamamlayıp daha verimli ve daha güzel bir araç yapmayı planlıyoruz. Otomotiv sektörü gün geçtikçe içten yanmalı motorlar yerine elektrikli motorları tercih ediyor. Günümüzde artan yakıt fiyatları ve araçların sağlamış olduğu emisyon gazlarından dolayı insanlar da artık elektrikli motorları tercih ediyorlar. Elektrikli motorlar hem yeterli güç sağlıyor hem de gerekli olan yakıtı minimum şekilde temin ediyor. Projeyi yapmamızın asıl sebebi bu. Herkes aracını şarj edebilir herkes bu araçları rahatlıkla kullanabilir" diye konuştu. 
 

DHA

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T Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliği Ile Makine Mühendisliği BölümüElektrikli Otomobilüniversite öğrencileri
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