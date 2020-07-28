Üniversite burs imkanlarını duyurdu

Tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak olan adaylar için üniversiteler de sağlayacakları burslar açıklamaya başladı.İstanbul Rumeli Üniversitesi de burslarını duyurdu. 5 yıllık genç bir üniversite olmalarına rağmen, dünya üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediklerini dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Tanıtım ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar öğrencilere sundukları burs imkânları ile ilgili bilgi verdi. “Üniversitemizin Tercih Bursu, Yöre Bursu, Tam ve Rumeli Bursu olmak üzere dört çeşit burs seçeneği yer alıyor” diyen Uçar sözlerine şöyle devam etti;

“Tercih bursumuz ile İlk 5 tercihte üniversitemizi tercih eden ve ÖSYM Başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere tüm bölüm ve programlarda + yüzde 30 oranında Tercih Bursu olanağı sağlıyoruz. Bir diğer bursumuz olan Yöre Bursumuz ise İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri İlçeleri Tekirdağ İli ve tüm ilçeleri, Kırklareli İli ve tüm ilçeleri, Edirne İli ve tüm ilçelerini kapsıyor. Lisans ve ön lisans programları için (İlk ve Acil Yardım Programı haricinde), ilk üç tercihte yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 45 oranında yöre bursu vererek öğrencilerimize akademik eğitim imkânı sunuyoruz.”

Tuba Uçar, “Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde üniversitemizin tüm lisans bölümleri (Psikoloji Bölümü Hariç) ile Önlisans Programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç) tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2020 – 2021 Eğitim öğretim ücreti mali kayıtlarında Lisans Bölümlerinde, yüzde 30+ yüzde 30, önlisans bölümlerinde ise yüzde 30 + yüzde 15 oranında Rumeli Bursu uygulanacaktır” dedi ve ekledi:

“Son olarak ise tam burs kapsamında, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Uluslararası ilişkiler Bölümü 40 kişilik kontenjanının tamamına ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 20 kişilik kontenjanın tamamına yüzde 100 burs desteği sağlayacağız. Tercihlerini yaparken öğrenciler, bu burs detaylarını incelemek ve bilgi almak için call center üzerinden üniversite yetkililerine ya da web sitemizden detaylı bilgiye ulaşabilirler’’