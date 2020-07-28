Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Üniversite burs imkanlarını duyurdu
Son Dakika
Üniversite burs imkanlarını duyurdu
Bayram süresince ücretsiz olacak
Son Dakika
Bayram süresince ücretsiz olacak
Pandemi nedeniyle aşıları erteleyen ailelere uyarı
Son Dakika
Pandemi nedeniyle aşıları erteleyen ailelere...
"Bayramda eti 3 gün arayla tüketin"
Son Dakika
"Bayramda eti 3 gün arayla...
Bayramı sağlıklı ve güvenli geçirmek için öneriler
Son Dakika
Bayramı sağlıklı ve güvenli geçirmek...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üniversite burs imkanlarını duyurdu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları dün açıklanırken İstanbul Rumeli Üniversitesi de, aday öğrencilere sağlayacağı burslar hakkında detaylı bilgiler verdi. Üniversite, kendilerini tercih eden adaylar ‘Yöre Bursu, Tercih Bursu, Rumeli Bursu ve Tam Burs’ vereceğini duyurdu.

28 Temmuz 2020 Salı 10:15
0 Okunma
Üniversite burs imkanlarını duyurdu

Tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak olan adaylar için üniversiteler de sağlayacakları burslar açıklamaya başladı.İstanbul Rumeli Üniversitesi de burslarını duyurdu.  5 yıllık genç bir üniversite olmalarına rağmen, dünya üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediklerini dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Tanıtım ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar öğrencilere sundukları burs imkânları ile ilgili bilgi verdi. “Üniversitemizin Tercih Bursu, Yöre Bursu, Tam ve Rumeli Bursu olmak üzere dört çeşit burs seçeneği yer alıyor” diyen Uçar sözlerine şöyle devam etti;

“Tercih bursumuz ile İlk 5 tercihte üniversitemizi tercih eden ve ÖSYM Başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere tüm bölüm ve programlarda + yüzde 30 oranında Tercih Bursu olanağı sağlıyoruz.  Bir diğer bursumuz olan Yöre Bursumuz ise İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri İlçeleri Tekirdağ İli ve tüm ilçeleri, Kırklareli İli ve tüm ilçeleri, Edirne İli ve tüm ilçelerini kapsıyor. Lisans ve ön lisans programları için (İlk ve Acil Yardım Programı haricinde), ilk üç tercihte yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 45 oranında yöre bursu vererek öğrencilerimize akademik eğitim imkânı sunuyoruz.”

Tuba Uçar, “Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde üniversitemizin tüm lisans bölümleri (Psikoloji Bölümü Hariç) ile Önlisans Programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç) tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2020 – 2021 Eğitim öğretim ücreti mali kayıtlarında Lisans Bölümlerinde, yüzde 30+ yüzde 30, önlisans bölümlerinde ise yüzde 30 + yüzde 15 oranında Rumeli Bursu uygulanacaktır” dedi ve ekledi:  

“Son olarak ise tam burs kapsamında, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Uluslararası ilişkiler Bölümü 40 kişilik kontenjanının tamamına ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 20 kişilik kontenjanın tamamına yüzde 100 burs desteği sağlayacağız. Tercihlerini yaparken öğrenciler, bu burs detaylarını incelemek ve bilgi almak için call center üzerinden üniversite yetkililerine ya da web sitemizden detaylı bilgiye ulaşabilirler’’ 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YKSüniversiteBurs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor
Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bakan Selçuk’tan 'özel eğitim' açıklaması
Bakan Selçuk’tan 'özel eğitim' açıklaması
LGS’de başarılı olan öğrencilere burs imkanı
LGS’de başarılı olan öğrencilere burs imkanı
Bakan Selçuk: Çocuklarımıza matematiği sevdirelim
Bakan Selçuk: Çocuklarımıza matematiği sevdirelim
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS sonuçlarıyla ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS sonuçlarıyla ilgili açıklama
Adaylara LGS’de tercih tavsiyeleri
Adaylara LGS’de tercih tavsiyeleri
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması
ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı