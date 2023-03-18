Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin bursluluk sınavına 1500'den fazla öğrenci katıldı

Saraybosna

Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait IUS kampüsünde gerçekleştirilen bursluluk sınavı yoğun ilgi görürken, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım, AA muhabirine IUS ve bursluluk sınavıyla ilgili bilgi verdi.

Yıldırım, "Bu sene (sınava) 1590 civarında başvurumuz var ve bu geçen yıla oranla yüzde 60 artışı ifade ediyor ancak kaydı olmadan gelen öğrencilerimiz de var. Bu, IUS'nin artık kalitesini ispatladığını gösteren bir durumdur. Biz çok memnunuz." diye konuştu.

IUS'ye olan ilginin her geçen yıl arttığını kaydeden Yıldırım, bu durumun üniversitenin eğitim kalitesinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yıldırım, IUS'nin herkes tarafından kabul gören ve en iyi öğrencilerin okumak istediği bir üniversite haline geldiğini belirterek, üniversiteyle bu bağlamda gurur duyduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin üniversitede "uluslararası bir ortamda" okuma olanağına sahip olduklarına dikkati çeken Yıldırım, "Uluslararası hocaların eşliğinde, eğitim süreçleri çok iyi tanınmış bir üniversite olarak biz, laboratuvar altyapılarıyla modern bir eğitim sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, öğrencilere "çalışma ve öğrenmeye" devam etmeleri çağrısında bulunarak, sınava Bosna Hersek dışında Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'dan da katılımcıların olduğu bilgisini verdi.