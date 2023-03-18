Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 5 adet arsa satılacak
Diyarbakır'da 5 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin bursluluk sınavına 1500'den fazla öğrenci katıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) düzenlediği bursluluk sınavına 1500'den fazla öğrenci girdi.

18 Mart 2023 Cumartesi 18:29
Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin bursluluk sınavına 1500'den fazla öğrenci katıldı

Saraybosna

Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait IUS kampüsünde gerçekleştirilen bursluluk sınavı yoğun ilgi görürken, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım, AA muhabirine IUS ve bursluluk sınavıyla ilgili bilgi verdi.
Yıldırım, "Bu sene (sınava) 1590 civarında başvurumuz var ve bu geçen yıla oranla yüzde 60 artışı ifade ediyor ancak kaydı olmadan gelen öğrencilerimiz de var. Bu, IUS'nin artık kalitesini ispatladığını gösteren bir durumdur. Biz çok memnunuz." diye konuştu. 
IUS'ye olan ilginin her geçen yıl arttığını kaydeden Yıldırım, bu durumun üniversitenin eğitim kalitesinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Yıldırım, IUS'nin herkes tarafından kabul gören ve en iyi öğrencilerin okumak istediği bir üniversite haline geldiğini belirterek, üniversiteyle bu bağlamda gurur duyduklarını dile getirdi.
Öğrencilerin üniversitede "uluslararası bir ortamda" okuma olanağına sahip olduklarına dikkati çeken Yıldırım, "Uluslararası hocaların eşliğinde, eğitim süreçleri çok iyi tanınmış bir üniversite olarak biz, laboratuvar altyapılarıyla modern bir eğitim sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, öğrencilere "çalışma ve öğrenmeye" devam etmeleri çağrısında bulunarak, sınava Bosna Hersek dışında Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'dan da katılımcıların olduğu bilgisini verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiSınavöğrenciBurs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2023-YKS için "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları" yayımlandı
2023-YKS için "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları" yayımlandı
MEB, 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
MEB, 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
Depremden etkilenen Adana'da öğrenciler için ders zili çaldı
Depremden etkilenen Adana'da öğrenciler için ders zili çaldı
Depremden etkilenen Gaziantep'te eğitim öğretim yeniden başladı
Depremden etkilenen Gaziantep'te eğitim öğretim yeniden başladı
LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da...
LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da...
Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor
Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor
Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerin başvuruları 17 Mart'a kadar uzatıldı
Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerin başvuruları 17 Mart'a kadar uzatıldı
YKS başvuruları başladı, deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmayacak
YKS başvuruları başladı, deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmayacak
Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı
Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi