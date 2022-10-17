'Uluslararası Astronomi Eğitimi Çalıştayı' gerçekleştirildi

İlköğretimde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerini ve eğitimcilerin katılımına açık olan çalıştay üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafından düzenlendi. Türk Astronomi Derneği (TAD), AstroBilgi ekibi ile yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman araştırmacıların akademik desteği ile düzenlenen çalıştay ile eğitimcilerin müfredattaki astronomi konularını öğrencilerine daha iyi aktarabilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için temel astronomi bilgilerinin uygulamalı olarak aktarılması amaçlandı.

Uluslararası Astronomi Birliği Astronomi Eğitimi Ofisi (IAU OAE) İtalya Merkezi Müdürü Stefano Sandrelli online katılacağı etkinlikte Merkezin Müdür Yardımcısı Sara Ricciardi ve Stefania Varano yüz yüze eğitimler vermek üzere Türkiye’ye konuk oldu.

“ULUSLARARASI SERTİFİKA ALMIŞ OLACAKLAR”

Üniversitede Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül F. Yelkenci, “Daha çok 5-6-7 ve 8’inci sınıfa giren fen bilgisi öğretmenlerini hedef aldık. Yine de çalışan her türlü eğitimciye açık oldu. 320 ye kadar başvurumuz oldu. Türkiye’nin her yerinden öğretmenlerimiz geldi. Çalıştayımız aynı zamanında uluslararası astronomi birliği tarafından onaylandı. Uluslararası onaylı çalışma olarak bu çalıştay ilk oldu. Şu ana kadar 4 binden fazla öğretmene eğitim verdik. Fakat bugün burada uluslararası niteliği kazandırmış olduğumuz için seviniyoruz. Çünkü sertifikalarını da uluslararası olarak alacaklar” dedi.

“ÖĞRENCİLERİNİN SORULARINI RAHATÇA CEVAPLAYABİLSİNLER”

Teleskoplarla gözlem ve atölye çalışması yapacaklarını belirten Yelkenci şunları söyledi:

“Sadece ders değil uygulamalı eğitim de olacak. Temel astronomik konularını anlatacağız. Yani ‘gökyüzünü nasıl görüyoruz, gökyüzündeki cisimleri nasıl algılıyoruz, ölçüyoruz, yıldızlar nasıl oluşuyor?’ bu konulara değineceğiz. Güneşten, üstündeki lekelerden bahsedeceğiz. Bu aralar çok aktif olan uzay araştırmalarından bahsedeceğiz. Yeni uzay çalışmalarını konuşacağız. Öğretmenlerimiz öğrencilerinin sorularını cevaplayabilir nitelikte olsun istiyoruz.”

“ARDAHAN’DAN İSTANBUL’A ÇALIŞTAY İÇİN GELDİM”

Çalıştay için Ardahan’dan İstanbul’a gelen Fen Bilgisi Öğretmeni Esra Aydın, “İnternetten astronomi ile ilgili araştırma yaptığımda böyle bir çalıştay olduğunu fark ettim. Başvuru yaptım. Böyle bir çalıştay düzenlendiği için çok müteşekkirim. Çünkü öğretmen. Öğretmenlerinin bu konuda eksikliklerinin olduğunu ve kendilerini geliştirmeleri gerektirdiğini düşünüyorum. Buradaki etkinliklerin ben ve benim gibi diğer ilgili öğretmenlere çok çok faydalı olacağına eminim” açıklamasını yaptı.

“KÜÇÜK ŞEHİRLERDE İMKANLAR KISITLI”

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ardahan'a döndüğümde 25 Ekim’de parçalı güneş tutulması gerçekleşecek. Öğrencilerime gözlem yaptırmak istiyorum. Bizim okulumuzda teleskobumuz da mevcut. Olabildiğince eğitim alıp öğrenip çocuklarımla da paylaşmak istiyorum. Öğrencilerim astronomiye çok ilgi duyuyor, merak ediyorlar. Büyükşehir dışındaki yerlerde ise imkanlar daha az. Oralarda da bu tür çalıştayların düzenlenmesini isteriz.”