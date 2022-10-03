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Ukrayna'dan tahliye edilip, Elazığ'a getirilen Ahıska Türkü 800 öğrenci eğitimde

03 Ekim 2022 Pazartesi 11:35
Ukrayna'dan tahliye edilip, Elazığ'a getirilen Ahıska Türkü 800 öğrenci eğitimde

ELAZIĞ - Ukrayna'daki savaş bölgelerinden tahliye edilip, Elazığ'daki geçici konaklama merkezlerine yerleştirilen 2 bin 500 Ahıska Türkü'nden 800 eğitim çağındaki öğrenci, kurulan dersliklerde eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilere Türkçenin yanı sıra temel müfredat eğitimi verilip Türkiye'ye adaptasyonları sağlanıyor. Lisede okuyanlar taşımalı sistemle, üniversite öğrencileri de Elazığ'da girdikleri sınavda aldıkları puana göre Fırat Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde öğrenimlerini sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için mayıs ayından itibaren tahliye işlemleri yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 500 Ahıska Türkü Elazığ'a getirilip deprem nedeniyle kurulan Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Zorunlu öğretim çağındaki 800 Ahıska Türkü öğrenci için ise valilik koordinesinde 10 derslik kuruldu. Dersliklerde 10 ilkokul, 8 ortaokul ve bir özel eğitim şubesiyle 12 Eylül'de eğitim-öğretime başlandı. Sınıflarda öğrencilere Türkçenin yanında temel müfredat eğitimi de verilerek öğrencilerin Türkiye'ye adaptasyonları sağlanıyor. Lise öğrencileri taşımalı sistemle, üniversitede okuyanlar da Elazığ'da yapılan sınavda aldıkları puanla Fırat Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde eğitim-öğretimlerine devam ediyor.

'OKULLAR BAŞLAR BAŞLAMAZ SINIFLARIMIZ OLUŞTURULDU'

Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi Yönetici Yardımcısı Sedat Şeflek, eğitimlerle ilgili detayları paylaşarak, "Biz çocukların eğitimi için önce okul öncesi sınıflarımızı oluşturduk, daha sonra ihtiyacı olan öğrencilerimize dil kursu verdik ki okullar başladığında okula ve Türkiye'ye adaptasyonları daha iyi olsun. Okullar başlar başlamaz sınıflarımız oluşturulmuştu. Elazığ Valiliği'nin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmasıyla öğretmenlerimizi tamamladık. Şu anda konaklama merkezimizde 10 dersliğimiz var. 8 tanesi ortaokullara sabah hizmet veriyor, öğleden sonra da 10 ilkokul sınıfımız var. Ayrıca 1 de özel eğitim sınıfı oluşturduk. Burada çocuklarımıza Türkiye'ye uyumları için, Türkiye'deki yaşantılarını geliştirmek ya da bundan sonra Türkiye'de yaşayacaklarını bilerek onları Türk vatandaşı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Lise öğrencileri de Gazi Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Hıdır Sever Lisesi'nde öğrenimlerini görüyorlar. Yaklaşık 800 öğrencimize merkezimizde hizmet veriyoruz" diye konuştu.

'ONLARIN GELECEĞİ BİZE EMANET'

Sınıf öğretmeni Halit Aras Kubanç, çocukların her birinin kendileri için özel olduğunu belirterek, "Ukrayna'dan gelen soydaşlarımız şu an buradalar. Onlarla beraber eğitim öğretime başladık. Onların geleceği bize emanet. Bu sebeple onları çok önemsiyoruz. Öğrencilerimiz oryantasyon sürecini çok güzel geçirdiler. Bütün zorlukların üstesinden geliyorlar ve bizlere alıştılar. Özellikle bu süreçte Türkçe eğitime önem veriyoruz. Öğrencilerimizin durumları gayet iyi. Özellikle Rusya bölümünde kalan soydaşlarımızın dil açısından sıkıntısı var. Onlara biraz dil eğitimi veriyoruz, temel matematiği öğretiyoruz. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

'TÜRKÇEMİZ DAHA DA SAĞLAM OLDU'

Öğrencilerden Emine Aliyeva (11), Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'ye geldik, çok mutlu olduk. Okullar açıldı. Okuyoruz, yazıyoruz, öğreniyoruz. Türkçemiz daha da sağlam oldu, çok güzel okumaya başladık. Öğretmenimiz bize çok iyi davranıyor. Türkiye'de çok mutlu olduk, burada çok seviniyoruz, oynuyoruz, farklı oyunlar öğreniyoruz."

Göç İdaresi Türk ve Akraba Topluluklar Dairesi Başkanı Anıl Gündüç de merkezdeki öğrencilerle zaman zaman bir araya gelerek sohbet edip sorun ve taleplerini dinliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahıska TürküöğrenciEğitimElazığ
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