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Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

31 Ekim 2021 Pazar 09:38
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Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliği  ile  Ufuk  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular  ilanın  Resmi   Gazetede  yayımı   tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde Rektörlük Personel  Müdürlüğüne  (Ufuk  Üniversitesi  Personel  Müdürlüğü  İncek Şehit  Savcı Mehmet  Selim  Kiraz  Bulvarı  No:129  PK:  06836  Gölbaşı/ANKARA adresine)  şahsen  teslim edilecek.

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğretim üyesi alımı ilanıyla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Ufuk Üniversitesiöğretim üyesi
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