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TUS sonuçları açıklandı

ÖSYM, TUS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 22 Mayıs - 03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:19
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TUS sonuçları açıklandı

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Haziran 2020 tarihinde saat 15.50’den itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

“22 Mayıs-03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları //sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMTUS SonuçlarıTUS Sonuçları Açıklandı
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