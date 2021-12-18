AUE-Başkanı konsepti Dr. Raymond Akiki

Türkiye’de yükseköğretime yeni bir model

HABER: ALMİNA BESRA BABAR

Avrupa Amerikan Üniversitesi, bir taraftan gezegeni korurken bir taraftan da insanları yeni sınırlara doğru güçlendirme vaadine uyumlu olarak Türkiye'de yükseköğretime RISE (Yükseliş) konsepti ile yeni bir model sunuyor.

AUE-Başkanı konsepti Dr. Raymond Akiki, UNESCO’nun yaklaşık on yıldır teknolojinin eğitime evrensel erişimi kolaylaştırabileceği, öğrenme farklılıkları arasında köprü oluşturabileceği, öğretmenlerin gelişimini destekleyebileceği, öğrenmenin kalitesini ve uygunluğunu artırabileceği, kapsayıcılığı güçlendirebileceği ve eğitim yönetimini iyileştirebileceği gibi birçok yolla ilgili görüşleri yaydığını ve eğitim yönetimi ve idaresine ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

‘Yetersiz kaynaklara sahip’

Covid 19’un uzaktan eğitim, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) alanında hâlihazırda yapılmış olan teorilerin ve yatırımların gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4 (SKH 4)’ün ne kadar sıkı gerçekçi çalışma ve bakış açısı gerektirdiğini gösterdiğini söyleyen Akiki, güney ülkelerindeki düşük kaynaklı ilkokullarda veya yüksek gelirli ülkelerdeki ayrıcalıklı üniversitelerde veya meslek merkezlerinde sorun hissedildiğini vurguladı.

Akiki, söz konusu sorunun farklı derecelerde ve yoğunlukta olduğunu ifade ederek, “Teknolojiye sınırlı erişim, evde yetersiz öğrenme materyali, düşük ebeveyn hazırlığı ve destek kapasitesi gibi sorunlar, COVID-19 karantinaları sırasında yetersiz alternatif öğrenme fırsatları olduğunu gösterdi ve sonuçlandı. Bu olay, eğitimin hâlihazırda var olan zorluklarının önünde ne kadar çok engeller olduğunu ve zengin bir şekilde finanse edilmiş ve zahmetsizce donatılmış olsalar bile okulların ve üniversitelerin ne kadar yetersiz kaynaklara sahip olduğunu gösterdi” dedi.

‘Gelecek yeniden düşünülmeli’

AUE-Başkanı Dr. Raymond Akiki şunları söyledi: “Yüksek öğrenimde Covid 19, üniversite işletim modellerinin, uygulamalarının ve sistemlerinin yeterliliğini, uygunluğunu, esnekliğini, uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini de test etti. Eğer sadece pandemiden sonra hayatta kalmayı planlıyorlarsa, üniversiteler stratejilerini yeniden değerlendirmeli ve uyarlamalıdır. Burada SKH#4 kesinlikle tehlikede ve ciddi tehdit altındadır. Yenilikçi, proaktif olmak ve COVID-19 sonrası dünyaya uyum sağlamak için anı yakalamak zorunlu ve merkezidir; yükseköğretim geleceğini yeniden düşünmeli ve bunun için adımlar atılmalıdır.

2022'de öğrencilerimizin eğitimi yakalaması acil bir önceliktir.

2022 yılının kesinlikle Ekonomik ve Eğitimsel düzeyde küresel bir kalıntı yılı olduğunu tekrarlamamız gerekiyor.”

Küresel öğrenme krizi

UNESCO’nun üniversiteleri de içine alan olası bir “eğitim sisteminin tüm seviyelerinde küresel öğrenme krizi” konusunda uyarıda bulunduğunun altını çizen Akiki, “Bu öğrenme krizi, öğrencilerin hem maruz kaldıkları içerik miktarında hem de geliştirdikleri yeterliliklerde bir azalmayı içerir ve ayrıca pandeminin getirdiği zorluklarla başa çıkma yeteneklerine bağlı olarak duygusal ve zihinsel sağlıklarını etkiler. Öğretmenlerde, öğrencilerde ve eğitim sisteminde dayanıklılık, pandeminin etkileriyle ilgili önlemlerde önemli bir faktör olacak. Ayrıca ve yine de, UNESCO'ya göre, bu krizin "Eğitim sistemleri için erişim, kalite, eşitlik ve yönetim açısından pandeminin ötesinde devam etmesi muhtemel olan uzun süreli sonuçları olacaktır." Bu sonuçlar öğrenciler için de daha güçlü olacaktır. Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), kapatmanın pedagojik etkilerini, yeterlilik ve bilgi kaybı, öğrenmeyi bireyselleştirmede zorluk, öğrenmeye ilgi kaybı ve öğretmenlerden doğrudan yardım eksikliği şeklinde dört ana gruba ayırır. Eğitimle ilgili diğer olası etkiler, ders çalışmaya ve ev ödevine ayrılan saatlerin artması, değerlendirme yöntemleri konusunda artan endişe, doygunluk ve belirsizlik yaratması gibi olumsuz etkiler olabilir. Ayrıca, okuldan veya üniversiteden, öğretmenlerden, derslerden ve sınıf arkadaşlarından duygusal kopukluk, diğer yandan travma sonrası stres, kafa karışıklığı, öfke, kaygı, can sıkıntısı, hayal kırıklığı ve yalnızlık gibi bir çok olumsuz sonuç sayılabilir” ifadelerini kullandı.

İnovasyon sorunu

Yükseköğretimin karşı karşıya olduğu bir diğer önemli sorunun da İnovasyon olduğunu kaydeden AUE-Başkanı Dr. Raymond Akiki, “İnovasyon, 21. yüzyılda sadece yüksek öğrenim için bir zorunluluk değildir; Bu bir yükümlülük ve sorumluluktur. Ek olarak, sürdürülebilirliklerinin sürekli ve tekrar tekrar yaratma ve yenilik yapma yeteneğine bağlı olduğunu anlamak tüm paydaşlar için de önemlidir. Yeni ürün ve hizmetler, yalnızca ticari rekabet gücünü değil, aynı zamanda kalite ve standartları da sağlar. Yeniliğe bağlılıkları, sürdürülebilir fikir üreten girişimlerle sonuçlanacaktır. Bununla birlikte, yaratıcılığı ve yeniliği geliştirmek basit bir iş değildir. Yaratıcılık ve yenilikçilik becerileri, bireyin kişiliği, çevresi, durumu, motivasyonu, bilişsel gelişimi gibi çeşitli özelliklerden etkilenebilir ve azaltılabilir. Covid19'un bu niteliklere verdiği büyük zararı bir düşünün. İzolasyon ve hapsetme söz konusu olduğunda, öğrencilerin kişiliklerini yani motivasyonlarını, dürtü ve güven düzeylerini etkiler. Sosyal damgalamadan ve bunun ekipler ve iletişimle olan olumsuz ilişkisinden bahsetmiyorum bile. Bu, alışılmışın dışında düşünmeyi teşvik etmenin ve ödüllendirmenin gerekliliği konusunda öğretmenlerin farkındalığına eklenmelidir. Öğrenciler yenilik yapmaktan ve heyecan duymaktan çok başarısızlık olasılığı konusunda endişelenirler. Ayrıca Wallas'ın dört aşaması: hazırlık, kuluçka, aydınlatma ve doğrulama, öğretmen-öğrenen ve ekip yoğun bir eylemdir” şeklinde konuştu.

Kadınlar işlerini kaybetti

AUE-Başkanı Dr. Raymond Akiki sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu 2021’e göre SKH’ye ulaşmak için küresel çabaları takip eden COVID-19, insanların yaşamlarında ve geçim kaynaklarında büyük bir aksamaya neden oldu. SKH'lere ulaşmak için kaydedilen ilerleme, 2020'de ilave 119-124 milyon insanı yeniden yoksulluğa itmeden önce bile yavaştı. 255 milyona eşdeğer tam zamanlı iş kaybedildi ve zaten pandemi öncesinde açlık çeken insan sayısı, pandemi döneminde tırmanış sergilemiş ve yaklaşık olarak 83-132 milyon artmış olabilir. Ülkelerin yaklaşık %90'ı, pandeminin ötesinde temel sağlık hizmetlerinde hala bir veya daha fazla kesinti olduğunu bildiriyor. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet yoğunlaştı; çocuk yaşta evliliklerin artması bekleniyor ayrıca kadınlar iş kayıplarından orantısız bir pay aldı. 759 milyon kişi elektriksiz kaldı. Dünya, biyolojik çeşitlilik kaybını ve 2015-2020 yılları arasında her yıl 10 milyon hektar orman kaybını durdurmaya yönelik 2020 hedeflerini tutturamadı. Salgın, ülkeler içindeki ve ülkeler arasındaki yoğun eşitsizlikleri gözler önüne serdi. 17 Haziran 2021 itibariyle, Avrupa ve Kuzey Amerika'da her 100 kişiye yaklaşık 68 aşı uygulanmışken, Sahra altı Afrika'da 2'den az aşı yapılmıştır. Uluslararası turizmin çöküşü, Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerini orantısız bir şekilde etkiliyor. Büyük sera gazlarının konsantrasyonları artmaya devam ederken, küresel ortalama sıcaklık, sanayi öncesi seviyelerin yaklaşık 1,2°C üzerindeydi ve Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5°C sınırlarına tehlikeli bir şekilde yakındı. Küresel doğrudan yabancı yatırım akışları 2020'de 2019'a kıyasla %40 düştü. Pandemi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük finansal zorluklar getirdi ve borç sıkıntısında önemli bir artış oldu. COVID-19 pandemisinin okullaşma üzerindeki etkisi bir "kuşak felaketi"dir. Ek olarak 101 milyon çocuk ve genç asgari okuma yeterliliğinin altına düşerek son yirmi yılda elde edilen eğitim kazanımlarını sildi süpürdü.”

Salgın geleneksel modelleri dönüştürdü

“Evrim'e gelince, tarihsel olarak, Yükseköğretim 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan ulusal, analog, endüstriyel ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak için dönüştürülmüştür” diyen Akiki, “Tersine, kolejler ve üniversiteler onları sürdürmek için geleneksel ekonomik modellere güvendiler. Özel kurumların çoğu için bu, sabit sayıda öğrenim ücreti ödeyen öğrenciyi kaydettirmek anlamına geliyordu. Kamu kurumları söz konusu olduğunda, bu, öğrenim gelirine ek olarak tutarlı devlet ödenekleri almak anlamına geliyordu. Ekonomideki değişimin hızı ve küresel COVID-19 pandemisi, geleneksel modellerin güvenilirliğini etkileyerek kurumlar üzerinde stratejilerini yeniden düzenlemeleri için baskı oluşturdu… Bugün yükseköğretim yine ihtiyaçlara hizmet etmek için dönüştürülmektedir. küresel, dijital, bilgi ekonomisinin İnsanlar bu dönüşümün nasıl bir biçim alacağı konusunda temelde aynı fikirde değiller. Yükseköğretimin tarihsel olarak olduğu gibi mevcut misyon ve yapısını koruyarak değişen yeni koşullara uyum sağlamaktan başka seçeneği yoktur. Yeni ve gelişmekte olan çevreyle baş etmek o kadar kolay değil ve büyüklüğü bildiğimiz kadarıyla yüksek öğretimi bozacak. Eğitim liderleri bu acı gerçekliği fark edip kabul etmeseler veya reddetmeseler ve bu nedenle birçok özel kolej ve üniversiteyi iflasa sürükleseler bile, geleneksel modeller şimdi olduğu gibi modası geçmiş olmayacak. Kamusal olanlar, finansal olarak güvencedeyken, tamamen miyop ve uyumsuz, durgun bir geleneksel stratejiyi sürdürerek, istihdam edilemez veya yetersiz istihdam edilebilir bir işgücü nesli yaratmaya devam edecek” dedi.

‘Yeniden inşa edilmeli’

Küresel yükseköğretimin yalnızca COVID-19'a yanıt olarak değil, pandeminin ortaya çıkardığı ve maruz kaldığı tüm başarısızlıklara yanıt olarak kendini yeniden inşa ve yeniden icat etkesi gerektiğini vurgulayan Akiki şunları söyledi: “Eğitimcilerin ucuz konuşmaları, sürdürülebilirlik üzerine etkinlikler, Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT), 21. yüzyıl becerileri ve acı gerçek arasındaki büyük uçurum. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yükseköğretimin baştan sona yeniden düşünülmesi ve yeniden keşfedilmesi gerekiyor. Dewey bile müfredatta geleneksel şekilde öğretiliyor! Komik olmanın ötesinde, acı verici. Özel eğitim, artan mali baskıdan ve minimalizme yönelik artan baskıdan muzdaripken, kamu sektörü eğitimi sadece güvenli bir iştir. Kalite kesinlikle tehlikede. Temelleştirme lanse edilir ve övülür !! Bugün, kaliteli eğitimin herkes için en iyi şekilde nasıl destekleneceğine dair düşünceyi hızlandırmak için bir fırsat var. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda, kanıttan-politikaya dayalı organizasyon koalisyon kuruluşları, uygulama ortakları, araştırmacılar, bağışçılar ve hükümetlerden oluşan koalisyonlar, eğitimi olması gerektiği gibi ve uygun SKH uygulamasına yönelik daha iyi bir yol geliştirmek için deneyimlerini geliştirmelidir. Pedagojiyi geliştirmek, öğretmenleri desteklemek, öğrencileri motive etmek, okul yönetimini iyileştirmek ve öğrenme deneyiminin diğer birçok yönünü ele almak bir lüks değil, bir zorunluluktur. Belki de pandeminin olumlu bir sonucu, bizi kalan birçok küresel eğitim sorununun beklediğimizden daha erken üstesinden gelmeye zorlamasıdır.”

RISE (Yükseliş) paradigması

Avrupa Amerikan Üniversitesinin tüm potansiyeli ve araçlarıyla, hizmet verdiği tüm yerel toplulukları küresel olarak geliştirmeye yatırım yaparak dünya çapındaki bu zorluklara bağlılığın bir örneği olduğunu söyleyen Akiki, “Bugün, özcülük yerine liberal eğitime olan bağlılığımızı tamamlamak için RISE (YÜKSELİŞ) paradigmasını tanıtıyoruz. Liberal eğitimle ve onun içinde beslemek ve sürekli gelişmek, özgür zihnin gücüne olan inancımızdan kaynaklanmaktadır. Sadece özgür bir zihin neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilir. Öğrencileri kanatlandırmak için köklerinden kurtarmak…

Liberal eğitimimiz, entelektüel yaratıcılığı, özerkliği ve esnekliği beslemek için uygun şekilde tasarlanmış etkinlikleri kullanır; kritik düşünce. Entelektüel genişliği uzmanlık bilgisi ile ilişkilendiririz; farklı fikir ve deneyimlere hoşgörü ile anlayış; toplum yaşamına bilinçli katılım; ve iletişim becerileri. Eğitimi bireyleri güçlendirmek, zihinlerini hacizlerden kurtarmak ve sosyal sorumluluk geliştirmek için kullanmayı amaçlıyoruz. Bunun ötesinde, müfredat ve müfredat dışı faaliyetlerimizde daha fazla refah kaynağı, kariyer desteği ve esneklik, öğrencilerimize güven ve destek sağlamak için her şeyi sağlıyoruz. Bugün, Bilgi bol, ama bilgelik kıt… AUE'nin yanıtı, öğrencilerimizin yalnızca bilgiye engelsiz erişim sağlamalarını sağlamak değil, aynı zamanda bunu sürdürülebilirlik ve liberal eğitim hizmeti için yapmaktır. Konumuz, akademik performansın ve gerçek yaşam deneyiminin kalitesini belirleyecek bilginin edinilmesini, bilginin nasıl kullanıldığını ve uygulandığını kapsamaktadır. Öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun Çeşitliliği, yalnızca kapsayıcılık gerekliliğinden ziyade değer ve bakış açısı eklemek için burada. Ne yazık ki bir araya gelerek ve değerini açıklayarak, bugün başkaları varken, uluslararasılaştırmayı evde uyguladık.

Sürdürülebilirliğe gelince rolümüz; öğrenicilerimiz, paydaşlarımız ve hizmet verdiğimiz topluluklar arasında farkındalık yaratmanın yanında olmaya devam edecek. Ayrıca bu rolü, araştırma ve geliştirmenin, bilinçli politika oluşturmanın geçerli ve güvenilir verilerinin hizmetine sunacak şekilde genişleteceğiz. Hem her kaynağın seferber edilmesi, hem de sürekli olarak veri toplamayı sağlayabilmek için yeterli finansman yaratmaya çalışıyoruz.

Bir üniversiteye dönüşmek basit değildir, ancak bir üniversite içindeki dönüşüm daha karmaşıktır: üniversitemizdeki bölümler büyüdü ve sürekli olarak kendi misyonları, hedefleri ve nihai kaderleriyle kendi okulları haline gelmeleri bekleniyor” şeklinde konuştu.

‘Öğrenim teknikleri değişti’

Akademisyenlerin ve öğretim stillerinin ve becerilerinin sürekli gelişmesiyle birlikte, dijital devrimle birlikte öğrenme araçları ve öğretim tekniklerinin de önemli ölçüde değiştiğini kaydeden Akiki, “Şu an için geleneksel modelleri ve kurulumları korurken teknolojiyi, mobil cihazları ve bağımsız öğrenmeyi birleştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır” diyerek yapılması gerekenleri sıraladı:

• Uygulamalı öğrenme: basit saha gezilerinden, çıraklık eğitimleri ve tasarımlarından, gerçek dünya çözümleri önermek ve oluşturmak için araştırmadan elde edilen bilgiye dayalı içgörülerin uygulandığı Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımına kadar.

• Ters çevrilmiş sınıflar: öğrencilere önceden çalışma materyalleri sağlamaktan ve bunları sınıf içinde ve dışında akranlarıyla tartışmaya teşvik etmekten, kursu yönlendirmeye ve materyali kendi hızlarında öğrenmeye yönelik katılımı artırmaya kadar.

• Mikro-öğrenme: Verimlilik yoluyla en yüksek etkinliği teşvik etmek için akademisyenler, uzun dersler yerine "ısırık büyüklüğünde parçalar" halinde dersler veriyorlar. Konular, uygulamalı öğrenme fırsatları ve öğrencilerin katılımını sağlayacak etkinliklerle birlikte özlü derslere ayrılmıştır.

• Çeşitlendirilmiş öğrenme: Basit besleyici görsel öğrenicilerden, okumada veya ders dinlemede daha iyi olan diğerleriyle birlikte, öğrencilerin dijital ses dosyaları, videolar ve diğer dijital kaynaklar gibi kavramları geleneksel öğrenme içeriği yerine çevrimiçi olarak anlamalarını sağlayan uygun yolları sunmaya kadar.

Pandemi, yüksek öğrenim beklentilerini yeniden şekillendirmenin yanı sıra aynı zamanda kurumlara dijital dönüşümlerini hızlandırma fırsatı da yarattı. Eğitim kurumlarının önündeki zorluk, yalnızca yeni teknolojiyi bulmak ve kullanmak değil, aynı zamanda eğitimini yeniden tasarlamak ve böylece dijital okuryazarlık için rehberlik arayan öğrencilere ve akademik personele yardımcı olmaktır.

Avrupa Amerikan Üniversitesi, eksiksiz bir öğrenme deneyimine olan bağlılığımızı destekleyen fiziksel, harici/endüstriyel ve danışmanlık altyapısını sağlam bir şekilde yerleştirmiştir. Bağışçılarımız ve destekçilerimiz, yani Titanium Capital'in bu taahhüdüne katkıları anılmalı ve övülmelidir…

Proaktif olarak, küresel zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi çözümler bulmak için araştırmalarda multidisipliner ve tema tabanlı yaklaşımımıza güveneceğiz. Öncü eğitime kendini adamış olan AUE, öğrencilere bütünsel ve eksiksiz bir öğrenme deneyimi sunmanın yanı sıra onları ilham ve yenilik için 21. yüzyıl becerileriyle besler.