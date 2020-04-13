Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı gelebilir
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert:...
Koronavirüs günlerinde ruh sağlığını korumak için 15 öneri
Koronavirüs günlerinde ruh sağlığını korumak...
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra...
"Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir"
"Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı

Türkiye genelinde 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS online deneme sınavı gerçekleştirildi. Öğrencilere, sınav tecrübesi yaşatarak moral ve destek verilmesi hedeflendi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:21
0 Okunma
Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı

İSTANBUL - Mektebim Koleji, Türkiye genelinde 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS online deneme sınavı yaptı. Öğrenciler, cuma ve cumartesi üçer seans şeklinde yapılan deneme sınavına internete üzerinden kayıt yaparak katıldı.
 

“BAŞARIYLA TAMAMLANDI”

Deneme sınavı üzerine değerlendirme yapan Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, uzaktan eğitim uygulamaları ile Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan tüm 8’inci sınıf öğrencilerine destek olabilmek için organize edilen sınava katılımın beklediklerinden fazla olduğunu belirterek, Türkiye genelinde ilk kez uygulanan online deneme sınavını başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin tercih ettiği seansta sınava katıldığını belirten Çıplak, “Sosyal sorumluluk anlayışı ile çıktığımız bu yolda esas amacımız, ulaşabildiğimiz kadar çok öğrencimize gerçek bir sınav tecrübesi yaşatarak onlara hem moral hem destek verebilmekti. Elde edilen sonuçlardan görebildiğimiz kadarı ile bunu da başarabildiğimize inanıyoruz” dedi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

'Çocuklar nerede, eğitim orada' sloganıyla bu sınavı hazırladıklarını ifade eden Çıplak “Sınav sonuçlarını internet üzerinden tüm seanslar bittikten hemen sonra açıklamaya başladık. Aynı zamanda kısa mesaj ile de kendilerine ilettik. Öğrencilerimiz nasıl bir sonuç aldıklarını görerek hedeflerine ulaşmak için hangi konu veya soru tarzına çalışmaları gerektiğini daha iyi tespit edebildiler. LGS sınavında sorumlu olacakları 1’inci dönem müfredatından ve yeni nesil sorulardan kendilerini denediler. Tüm öğrencilerimizin morallerini yüksek tutmalarını, bu dönemde sıklıkla tekrar yapmalarını, yetersiz kalındığı düşünülen konulara daha fazla vakit ayrılarak konsantrasyonlarını asla bozmadan çalışmalarına devam etmelerini öneriyoruz" diye konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
LGS Deneme SınavıOnline
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK'ten uygulamalı eğitim gören öğrencilere staj kolaylığı
YÖK'ten uygulamalı eğitim gören öğrencilere staj kolaylığı
Bakan Selçuk: 490 sorudan oluşan destek paketini kullanıma sunduk
Bakan Selçuk: 490 sorudan oluşan destek paketini kullanıma sunduk
Uzaktan eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor
Uzaktan eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor
LGS adaylarına ücretsiz online deneme sınavı
LGS adaylarına ücretsiz online deneme sınavı
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk'tan velilere ekran bağımlılığı tavsiyesi
Bakan Selçuk'tan velilere ekran bağımlılığı tavsiyesi
Günde 16 bin öğrenci online eğitimden yararlandı
Günde 16 bin öğrenci online eğitimden yararlandı
Güçlü, büyük Türkiye ideali eğitim ile mümkün olacaktır
Güçlü, büyük Türkiye ideali eğitim ile mümkün olacaktır
Milli eğitim müdürü, çocuklar için masal anlatmaya başladı
Milli eğitim müdürü, çocuklar için masal anlatmaya başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı