Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1338
ALTIN
462.926
DOLAR
7.9541
STERLİN
10.6167
EURO
9.4616
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi...
Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Kiev'e gitti
Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa...
“Diş çıkarma süreci bebekten bebeğe değişebilir”
“Diş çıkarma süreci bebekten bebeğe...
Bingöl'de 'külahlı taşlar'ın turizme kazandırılması isteniyor
Bingöl'de 'külahlı taşlar'ın turizme kazandırılması...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk üniversitesinden ABD ve Çin’de eğitim fırsatı

İstanbul Aydın Üniversitesi, ABD'nin prestijli yüksek eğitim kurumlarından University of North Carolina, Çin'in önemli üniversitelerinden Wuhan University ile lisans düzeyinde iş birliği geliştirdiğini duyurdu. İş birliği kapsamında, öğrencilerin Uluslararası Ekonomi dersinde online eğitimle uluslararası karma takımlar kurarak büyük şirketler ve stratejiler konusunda ortak projeler gerçekleştirerek, uluslararası pazarlarda iş yapabilme yeteneği kazanması hedefleniyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 10:07
2 Okunma
Türk üniversitesinden ABD ve Çin’de eğitim fırsatı

İSTANBUL - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü, Küresel Sanal Öğrenim Ağı (Global Virtual Learning Network) adı taşıyan girişim çerçevesinde, ABD'nin prestijli yüksek eğitim kurumlarından University of North Carolina, Çin'in önemli üniversitelerinden Wuhan University ile lisans düzeyinde iş birliği yaptığını açıkladı.

ORTAK PROJE GELİŞTİRECEKLER

İş birliğiyle Uluslararası Ekonomi dersinde lisans öğrencileri, online eğitimle uluslararası karma takımlar kurarak uluslararası şirketler ve stratejiler konusunda ortak projeler gerçekleştirecek. Gruplar kendilerine uygun saatlerde online sistemlerde buluşup eldeki konuya yönelik, araştırma, bilgi ve veri paylaşımı için karşılıklı görüşmeler yapacak ve ders çıktısı olarak sunum hazırlayacak. Bu sunumlar diğer sınıf arkadaşları ve dersin eğitmenleri tarafından değerlendirilecek.
 

Bu uygulama ile öğrencilerin iş yaşamlarında uluslararası ortamlarda online sistemler üzerinden gerçekleşecek iş pratiklerine alıştırılması, sınır aşırı istihdam piyasasına hazırlanması ve uluslararası pazarlarda iş yapabilme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanıyor.

YABANCI AKADEMİSYENLER ONLİNE EĞİTİMLERE KATILIYOR

İAÜ Uluslararası Ofisi yetkilileri, yurtdışında iş birliği protokolü olan üniversitelerden akademisyenleri birçok bölümde online derslere konuk edildiğini söyledi. Küresel Bağlantılar webinar’larında öğrencilerin, küresel ve bölgesel konularda uluslararası bir perspektif edindiğini farklı ülkelerden uzmanların görüşlerini öğrendiğin ve kendi akademik disiplinlerinde dünyada olan en son gelişmeleri takip edebildiğini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Aydın ÜniversitesiABDÇinEğitim Fırsatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Bakan Selçuk: Lütfen, bu kez kurallara uyalım
Bakan Selçuk: Lütfen, bu kez kurallara uyalım
Ziya Selçuk: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam edilecek
Ziya Selçuk: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam edilecek
Elimizden gelen gayreti göstereceğiz
Elimizden gelen gayreti göstereceğiz
Hüseyin Kıran'dan Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan'a Ziyaret 
Hüseyin Kıran'dan Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan'a Ziyaret 
Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması!
Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması!
2021 LGS tarihi belli oldu!
2021 LGS tarihi belli oldu!
Siber Güvenlik Alanında Bir İlk: Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Siber Güvenlik Alanında Bir İlk: Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma