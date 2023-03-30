Türk Eğitim Vakfı ve Kırklareli Belediyesi’nden Eğitime Destek: Okutan Kırklareli Projesi

KIRKLARELİ- Kırklareli Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV), Kırklareli’de ikamet eden gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için güçlerini birleştirdi. Kırklareli Belediyesi, ilçe belediyeleri ve semt sakinlerinin Türk Eğitim Vakfı ile ortaklaşa hayata geçirdiği Okutan Kırklareli Projesi’nin imza töreni Kırklareli Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Törene Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve TEV Tekirdağ Şube Başkanı Güneş Akpınar katıldı. Okutan Kırklareli Projesi ile Kırklareli sakinleri, burada ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olacak. Projeye katılmak isteyen Kırklarelililer, apartmanları adına oluşturulan burs fonuyla gençlere eğitim desteği sağlayacak.

Projenin imza töreninde konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şunları söyledi:

“Bugün Kırklareli’nin ve Kırklareli halkının, yıllardır herkesçe bilinen en asil düşüncelerinden birisini TEV işbirliği ile taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Eğitime kayıtsız şartsız verilen önem. Bu bakış açısı, Kırklarelililerin nesilden nesile miras bıraktığı takdire şayan bir karakter özelliğidir. Gençlerimizden umutluyuz, onlardan beklentilerimiz bir hayli fazla. Ancak onları yetiştiren ve onlardan geleceğimizi muhafaza etmelerini isteyen büyükleri olarak, onlara borçluyuz. Onlara haklarını teslim etmekle, imkanlarını geliştirmekle, önlerini açmakla yükümlüyüz. Ülke olarak çok kötü günler yaşadık. Acılarımız devam ediyor. Deprem bölgesinde, elbirliğiyle yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Kayıplarımız için üzgünüz. Ama geride kalanları hayata tekrar bağlamak da hepimizin görevi. En önemlisi ülkenin gençlerine yeni umutlar aşılamak birinci önceliğimiz. Onlara umut aşılayabilelim ki, onlardan bir şeyler umut edelim. Gençlerimiz için çaba sarfetmeye, nitelikli adımlar atmaya devam etmeliyiz. Biz onlar için yeni adımlar attıkça, onlar da eğitim hakkının vazgeçilmezliğini daha iyi kavrayacaklardır. Ülkemizin nadide kuruluşlarından olan Türk Eğitim Vakfı ile bugün protokolünü imzaladığımız ‘Okutan Kırklareli Projesi’ diliyor ve umuyorum ki, suya atılan taşın yarattığı dalgalar gibi vatanımızın her yerine, yurttaşlarımızın kalbine doğru yayılacaktır. Ciddi bir emsal teşkil edecektir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘bütün ümidimiz gençliktedir.”

HABER: GİZEM ÇAKAL