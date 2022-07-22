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Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Bakan Özer’i ziyaret etti

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan beraberindeki heyetle birlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti.

22 Temmuz 2022 Cuma 11:12
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Bakan Özer’i ziyaret etti

Başkan Geylan ziyaret kapsamında eğitim gündemine ilişkin Türk Eğitim-Sen’in taleplerini dile getirdi. Uzman ve başöğretmen online eğitimlerinde öğretmenlerimizin yaşadığı internet kaynaklı ve diğer teknik sorunları gündeme getiren Geylan, MEB’in tedbir geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Geylan, proje okullarının yönetici ve öğretmen atamalarında yaşanan ciddi ötekileştirmeleri de dile getirerek, proje okullarına yönetici atamalarının MEB Yönetici Atama Yönetmeliğine bağlı yapılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Özer, ziyaretlerinden dolayı Başkan Geylan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut ÖzerTürk EğitimSenTalip Geylan
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