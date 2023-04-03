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TikTok’la #DilÖğreniyorum Kampanyası Depremzede Gençlere Destek Oldu

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından TikTok, depremden etkilenen gençlere destek olmak amacıyla #DilÖğreniyorum kampanyasını başlattı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 19:16
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TikTok’la #DilÖğreniyorum Kampanyası Depremzede Gençlere Destek Oldu

İSTANBUL- Deprem nedeniyle okullardaki yüz yüze eğitime ara verildi ve pandemi döneminde olduğu gibi çevrimiçi eğitime dönüldü. Bu süreçte gençlerin eğitim programlarına destek olmak için harekete geçen TikTok, #DilÖğreniyorum kampanyasını başlattı. Dil eğitiminin küresel toplumun bir parçası olmak ve uluslararası yaşam tarzıyla bütünleşmek için kilit öneme sahip olduğunun bilincinde olan TikTok ekibi, gençlere ve topluluğundaki diğer kişilere temel bir dil eğitimi vermek için kolları sıvadı. 

HABER: SELÇUK BULUT 

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Anahtar Kelimeler:
TikTokla DilÖğreniyorum
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