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TES Başkanı Geylan: ‘Sınav olmasın’ teklifine karşı çıkan sendikalar açıklanmalı

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:42
TES Başkanı Geylan: ‘Sınav olmasın’ teklifine karşı çıkan sendikalar açıklanmalı

ANKARA - Türk Eğitim-Sen (TES) Genel Başkan Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlere sınav yapmayacaktık, sendikalar karşı çıktı’ açıklamalarına ilişkin, “Türk Eğitim-Sen, 2005 yılından bu yana öğretmenlerin kariyer planlamasının sadece ‘hizmet yılı esas alınarak’ yapılmasını istemektedir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’in bir gazeteciye ifade ettiği, ‘sınav olmasın’ teklifine karşı çıkan sendikalar hangileridir? Sayın Bakan ya da MEB bürokratları açıklamalıdır” dedi.


 

Genel Başkan Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı bir televizyon programında, ‘öğretmenlere sınav yapmayacaktık, sendikalar karşı çıktı’ şeklindeki açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


 

‘ÖĞRETMENLERİMİZ GEREKSİZ TARTIŞMALARDAN KURTARILMALI’


 

Türk Eğitim-Sen’in 2005 yılından bu tarafa öğretmenlerin kariyer planlamasının sadece hizmet yılı esas alınarak yapılması gerektiğini her zaman dile getirdiğini ifade eden Başkan Geylan, 2005 yılında olduğu gibi 2022 yılında da uzman/başöğretmen planlamasına getirilen sınav şartının iptalini yargıya taşıdıklarını belirtti. Başkan Geylan, “Türk Eğitim-Sen, 2005 yılından bu yana öğretmenlerin kariyer planlamasının sadece ‘hizmet yılı esas alınarak’ yapılmasını istemektedir. Bunun dışında hiçbir formülü de asla kabul etmemiştir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’in bir gazeteciye ifade ettiği, ‘sınav olmasın’ teklifine karşı çıkan sendikalar hangileridir? Sayın Bakan ya da MEB bürokratları açıklamalıdır. Eğitim kamuoyu ve meslektaşlarımız çok iyi biliyor ki, sendikamız 2005 yılında olduğu gibi 2022’de de uzman/başöğretmen planlamasında getirilen ‘sınav şartını iptali’ için yargıya taşımıştır. Hükümet, öğretmenlerimizi bu gereksiz tartışmalardan artık kurtarmalı, TES’in makul önerisi doğrultusunda düzenlemeyi hayata geçirmelidir” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TES Başkanı Geylan
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