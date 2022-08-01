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TERCİH SÜRECİNDE STRES SİZİ DEĞİL, SİZ STRESİ YÖNETEBİLİRSİNİZ!

Üniversite tercih dönemi tek başına bölüm tercihi demek değildir. Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Klinik Psikolog Gözde Ceylan, üniversite adaylarının tercih yaparken birçok nedenden dolayı stres ve gerilim yaşayabileceklerine dikkat çekerek bu dönemde stresle nasıl başa çıkabileceği üzerine bilgiler paylaştı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:03
TERCİH SÜRECİNDE STRES SİZİ DEĞİL, SİZ STRESİ YÖNETEBİLİRSİNİZ!

Aileden fiziki ayrılma veya ayrılmama, şehir dışı bir üniversitede okuma, kendi para kontrolünü yönetme, yeme- içme düzenini yönetme, sosyal ve akademik adaptasyon gibi birçok nedenin tercih döneminde aday öğrencilerde stres ve gerilime yol açabildiğini vurgulayan Klinik Psikolog Gözde Ceylan, şunları da sözlerine ekledi:

“Tüm bunlara ek olarak adayların 4 sene boyunca hangi bölümü okuyacağını seçerken aynı zamanda mesleğini de seçmiş olacağı için hissettikleristres ve gerilim artabiliyor. Bu aynı zamanda seçtiği mesleğin gidişatını da bilmesi gerektiği düşüncesine yani bir bakıma gelecek kaygısına sebep olabilir. Tüm bunlara bir de kişinin tercih ettiği bölüm hayalinde olan bölümüm olup olmama durumu ilk kritik öneme bölüm olsa dahi kişilik yapılanmasına, bölümden beklentilerine, gelecekten beklentilerine uygun olup olmadığı da değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır.”

Baş edilemeyen stres,fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilir

Stres tepkileri ile baş etmekte zorlanan kişilerde sıklıkla zaman içerisinde fiziksel, bilişsel, davranışsal ve ruhsal zorlanmalar yaşanabileceğini de işaret eden Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Klinik Psikolog Gözde Ceylan, “Stres kaynaklı uyku bozukluğu, yeme bozukluğu, migren, fiziksel ağrılar, vücutta döküntüler ve benzeri durumlar gelişebilmektedir” diye konuştu.

Stres, başarı ile yönettiğinizde olumlu sonuçlara yol açabilir

Aday öğrencilerin kendine özgü stres belirtilerinin farkına varmasının önemli olduğunu söyleyen Gözde Ceylan, adayların stresin yol açacağı dengesizliğe karşı uyanık olması ve bu dengesizliğin potansiyel nedenini anlayabilmesinin tercih sürecini daha kolay atlatabilmelerini sağladığı da ifade etti. Gözde Ceylan, şunları da söyledi:  “Ancak her birey zorlanma yaşamadığı gibi yaşadığı stres ve gerilim ile uygun şekillerde başa çıkabildiği zaman, öğrenciye başarılı olmak için enerji vererek, öğrenciyi harekete geçirerek olumlu durumların ortaya çıkmasına da yol açabilir. Dolayısıyla tercih döneminde stres sizi yönetmesin. Siz stresi yönetmeye çalışın.”

Stresi yönetebilmek için kendinize bu soruları sorun

Klinik Psikolog Gözde Ceylan, bu süreci daha kolay atlatabilmek, stresi doğru bir şekilde yönetebilmek için adayların kendilerine bir takım sorular sorması gerektiği ve sorulara yanıt bulabilen aday öğrencilerin tercih sürecinde gerilimi baş edebilir düzeyde atlatabileceğini de aktardı.

Bu sorulara örnek olarak, “Seçtiğim bölüm/meslek kendi hayalim mi? Kişilik yapıma ve ilgi alanlarıma uygun mu?Değerlerini onurlandıracak mı? Etkili ve etkin tercih nasıl yapılır?Bana açacağı kapılar neler olabilir? Zorlukları neler olabilir ve baş etme motivasyonum var mı?  Üniversitenin olanakları neler? Akademik kadrosu istediğim alanda ilerlememe destek olacak mı?” gibi soruların sorulabileceğini dile getiren Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Klinik Psikolog Gözde Ceylan, bu soruların üçüne yanıt bulabilmek için adayların mesleki eğilim envanteri yaptırmalarının sorulara cevap vermekte yardımcı olacağına vurgu yaptı. Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış envanter yaptırmanın uygun olacağını da söyleyen Gözde Ceylan,  “Kişinin kendi ilgi alanlarını keşfetmiş olması ve kendi hayallerinin farkında olarak tercih yapması kişinin gerilim ile baş etmesini ya da yaşamamasını sağlayabilecektir” diyerek sözlerini bitirdi.

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Klinik Psikolog Gözde CeylanIşık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık MerkeziIşık Üniversitesi
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