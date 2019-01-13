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Tatvan'da okullara kar tatili

Tatvan'da okullar bir gün tatil edildi.

Tatvan'da okullara kar tatili

Tatvan'da okullar bir gün tatil edildi.

13 Ocak 2019 Pazar 20:16
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Tatvan'da okullara kar tatili

Bitlis (DHA) 

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi.

Tatvan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı ilçede 30 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda, yarın için eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de izinli sayılcağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TatvanOkul TatilKar
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