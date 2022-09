Skuter kazalarındaki kafa ve yüz kırıklarının güncel tedavileri için kadavralı eğitim

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi'nde, son dönemde elektrikli skuter kazaları ile artan kafa ve yüz kemiklerindeki kırılmaların güncel tedavileri için taze kadavralar üzerinde, Türkiye'nin farklı kentlerinde görev yapan plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahlara eğitim verildi. Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel, son dönemde elektrikli skuter kazalarının arttığını belirterek, "Bu kazalara bağlı olarak yüz kemikleri kırılıyor. Bu tedavilerin en doğru, en güncel tekniklerle yapılabilmesini bu kadavralar üzerinde yaptığımız eğitimle sağlıyoruz" dedi.



Türkiye'de son yıllarda kullanımı artan elektrikli skuter kazalarının özellikle baş bölgesinde ciddi yaralanmalara yol açtığı tespit edildi. Bu kazalardaki yaralanmaların tedavisine yönelik Türkiye'de ilk kez Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde, taze kadavraların kullanımıyla 'Kraniyofasiyal Anomali ve Yüz Kemiği Kırıkları Kursu' açıldı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından düzenlenen ve kafatası kırıklarından yüzdeki en küçük kemiğin onarımına kadar çok geniş bir içeriği kapsayan eğitime, Türkiye'nin çeşitli illerinden 60 cerrah katıldı. Çoğunlukla motorlu taşıtlar, bisiklet ve elektrikli skuter kazaları nedeniyle meydana gelen kafa ve yüz kırıklarının tedavisine yönelik güncel tedaviler, taze kadavralar üzerinden uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.



'KADAVRALAR YURT DIŞINDAN'



TPRECD Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel, Türkiye'deki cerrahların plastik cerrahiye yönelik bilgilerini güncel tutmak için ilk defa taze kadavraların kullanımıyla bir kurs düzenlediklerini belirterek, "Plastik cerrahların bilgi ve beceri seviyelerini yükseltmek ve dolayısıyla yetkin ve yeterli uzman yetiştirirken halk sağlığına da en kaliteli hizmeti sağlamak için aktivite gösteriyoruz. Bu kadavralar yurt dışından getiriliyor, mali boyutu yüksek; ama eğitim kapasitesi de böylece en yüksek hale geliyor. Daha önce bu tip kurslar cansız ya da tasarlanmış modeller üzerinden verildi. Birçok plastik cerrah, maksillofasiyal cerrahi ile uğraşanlar, kranio maksillofasiyal anomali ile uğraşanlar yurt dışında yüksek paralar verip bu kursu alıyorlardı. Şimdi buna gerek kalmadı. Biz o programı daha da geliştirerek ülkemizde uygular hale geldik. Bundan sonra da bunu yapacağız. Dernek olarak her türlü cerrahi donanımları satın aldık. Bundan sonra her sene rutin olarak bunu devam ettireceğiz. Bu sene daha önce hiç olmadığı kadar plastik cerrahi kadrosu açıldı. 243 tane plastik cerrahi asistan kadrosu açıldı. Daha önce bu sayı 60-70 civarındaydı. Bu kadar çok sayıda asistanın eğitimi mevcut sistemle bizce yeterli olmayacak. Bu açığı ve eksiği kapatmak için bu kurslar önem taşıyor ve eksikliğimiz böyle gideriyoruz" dedi.



'TEDAVİLERİN EN GÜNCEL TEKNİKLERLE YAPILMASI GEREKİYOR'



Motorlu araç kazalarına ek olarak son dönemde elektrikli skuter kazalarının da çok arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Vargel, "Bunların savunmaları yok ve çoğu zaman 'maksillofasiyal travma' dediğimiz travma oluyor. Buna bağlı olarak yüz kemikleri kırılıyor. Bu tedavilerin de en doğru, en güncel tekniklerle yapılabilmesini sağlamak yine bu eğitimden geçiyor" diye konuştu.



Prof. Dr. Vargel, eğitimleri dernek üyeleri ve farklı üniversitelerden gelen öğretim üyelerinin verdiğini belirtirken, seçtikleri kursiyerlerin de her ilden, her klinikten en az 1 kişi olacak şekilde belirlendiğini söyledi.



TPRECD İkinci Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Demirdöver ise herhangi bir yüz kemik kırığı olması durumunda bunun mutlaka plastik cerrahi uzmanları tarafından ameliyat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Halkımız çene cerrahisi adı altında plastik cerrah olmayan kişilere de başvurabiliyor. Bu ameliyatları yapma yetkisi sadece ve sadece plastik cerrahi uzmanlarındadır. Aksi durumlar çok ciddi ve geri alınamayan komplikasyonlara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.