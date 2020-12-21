Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1379
ALTIN
462.680
DOLAR
7.6875
STERLİN
10.1679
EURO
9.3379
94 adet bina inşaatı yaptırılacak
94 adet bina inşaatı...
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şırnak’ta, öğrencilere 2 bin 600 tablet

Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için tedarik edilen tablet bilgisayarlardan 2 bin 600'ü Şırnak'ta dağıtılmaya başlandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, ailelerin gelir durumuna, çocuk sayısına ve çocukların başarı durumuna göre tabletlerin dağıtıldığını söyledi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:56
5 Okunma
Şırnak’ta, öğrencilere 2 bin 600 tablet

ŞIRNAK - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şırnak'ta dağıtılmak üzere gönderilen 2 bin 600 tablet için İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Törende konuşan Vali Pehlivan, şimdilik 2 bin 600 tabletin ellerine ulaştığını belirterek, "Biz de kent olarak yaklaşık 1000 tableti hayırsever vatandaşlardan ve kurumlarımızdan tedarik etmiş durumdayız. O tabletlerimiz de alınıyor. Onları da teslim edeceğiz. Tabi gönül arzu eder ki bu sayı artsın. Her il için belli bir kontenjan belirlenmiş durumda. Biz de yerelde bu süreci birebir takip ediyoruz. Bu dönem anlaşılıyor ki uzaktan eğitimle devam etmek zorunda kalacağız. İnşallah umut edelim ve gayret gösterelim, kurallara uymak suretiyle ikinci dönem çocuklarımız okullarına kavuşsunlar" dedi.

'GELİR DURUMUNA GÖRE TABLETLERİ ULAŞTIRACAĞIZ'

Vali Pehlivan, ailelerin gelir durumu, çocuk sayısı, çocukların başarı durumu gibi kriterlere göre tabletleri ulaştıracaklarını dile getirerek, "İnşallah faydalı olur. Köylerimizde internet altyapısının daha da iyileştirilmesi konusunda gayretlerimiz var. Tabi ki yüz yüze eğitimin yerini tutmaz ama öğrencilerimizin evlerinde de olsa bu eğitimi alması çok önemli. O süreçten kopmamaları adına çok önemli. Hem bulundukları sınıfın konularını hem de öğretmenleri ile olan iletişimleri canlı tutma adına önemsediğimiz bir süreç" diye konuştu. 

Yapılan konuşmalardan sonra ilçe milli eğitim müdürlerine, öğrencilere dağıtılmak üzere 2 bin 600 tablet teslim edildi. Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre, Şırnak kent merkezine 297, Beytüşşebap ilçesine 23, Cizre'ye 865, Güçlükonak'a 105, İdil'e 532, Silopi'ye 688, Uludere'ye de 90 tablet dağıtılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıUzaktan Eğitim2 Bin 600 TabletŞırnakÖğrenciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den öğretmenlere 'Akran Öğreticiliği' el kitabı
MEB'den öğretmenlere 'Akran Öğreticiliği' el kitabı
MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu'
MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu'
Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik
Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik
Dünyanın en etkili bilim insanları arasına girdi
Dünyanın en etkili bilim insanları arasına girdi
Uzmanından LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere tavsiyeler
Uzmanından LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere tavsiyeler
Türkiye, TIMSS 2019'da ilk kez 500 puanın üzerine çıktı
Türkiye, TIMSS 2019'da ilk kez 500 puanın üzerine çıktı
Bakan Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz
Bakan Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz
MEB'den 'MEB Ajanda' ve 'E-okul' uygulaması
MEB'den 'MEB Ajanda' ve 'E-okul' uygulaması
Eğitim-üretim-istihdam zinciri her geçen gün daha da güçleniyor
Eğitim-üretim-istihdam zinciri her geçen gün daha da güçleniyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma