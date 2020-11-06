Siber Güvenlik Alanında Bir İlk: Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

HABER: YUSUF TOLGA ÜNKER

İSTANBUL- Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katılmıştı.

Açılış töreninde, Vali Yerlikaya: "Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek yatılı okulumuz, Siber Güvenlik Tatbikatı Laboratuvarı, Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı, Robotik Kodlama Atölyeleri ve ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul olacak inşallah. Bu sene LGS puanıyla başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi bekliyoruz” demişti. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise “Siber güvenlik anlamında bugün ilk lisemizi açıyoruz. İstanbul ve Türkiye için ilk olacak ama ben bunun çok örnek bir adım olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu liselerin artacağını düşünüyorum" diye belirtmişti. Üniversitelerde de siber güvenlik eğitiminin, lisans ve ön lisans seviyelerinde de açılmasının tetikleneceğini söyleyen Avdagiç, siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı vurgulamıştı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, siber güvenlik anlamında bilgi birikimine sahip olmanın günümüzde kritik bir önem taşıdığını söylemişti.

Okulda, siber güvenlik ve kültürel derslere ağırlıklı olarak yer veriliyor.

Teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan Teknopark İstanbul'un bünyesinde yer alan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS puanına göre 30 öğrenci kabul eden okul, ilk yılı hazırlık programı uygulanmak üzere 5 yıllık bir öğretim programına sahip. Okulda yabancı dil öğretiminde İngilizcenin yanı sıra Rusça da yer alıyor. Hazırlık sınıfındaki diğer dersler ise şu şekilde: Bilgisayar Bilimi, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik ve de Rehberlik.

Okulda, Sızma Testi, Adli Bilişim, Yapay Zekâ ve Siber Tatbikat laboratuvarları yer alıyor. Burada eğitim görecek öğrencilere, Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkânı sunulmakta.

LGS'de başarılı olan öğrencilerin tercih ettiği liseye, yüzdelik dilimleri 0,47 ile 5,41 arasında değişen 30 öğrenci kabul edildi. Böylece Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte en başarılı yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek liseleri arasına katıldı.

Bu yıl 30 öğrencisi olan okula önümüzdeki yıl da 30 öğrenci alınması bekleniyor. Mezun öğrenciler kamuda ve özel sektörde bilişim güvenliği ağırlıklı olarak çalışma alanı olanaklarına sahip olabiliyorlar. İlgi alanına göre dileyen öğrenciler, donanım ve yazılım alanına yoğunlaşabilmekteler. Yanı sıra lise mezuniyeti sonrasında okul tarafından verilecek olan "İş Yeri Açma Belgesi" sayesinde öğrenciler kendi siber güvenlik firmalarını kurabilme olanağına da sahipler. Öğrencilerin, iş koluna göre işletmelerde alabilecekleri görevler ise şöyle sıralanabilir: Siber Güvenlik Uzmanı, Adli Bilişim Analisti, Ağ Yöneticisi, Yazılım Geliştiricisi, Güvenlik Test Uzmanı ve Bilişim Sistemleri Sorumlusu. Bilindiği üzere, Bilişim Güvenliği sürekli bir gelişme halinde olduğundan dolayı kendi içerisinde uzmanlaşma yaşanmakta olup yeni unvanlar da oluşmakta.

Öğrencilerin, günümüzün ve geleceğin mesleği olan “Siber Güvenlik Uzmanı” olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu alanda istihdam olanağı ise oldukça yüksek. Türkiye’de ve dünyadaki uzman açığı sürekli olarak artmakta ve bu durum yetkililerce sıkça ifade edilmekte. İsteyen öğrenciler, üniversite sınavıyla mühendislik eğitimi alabilecekleri gibi farklı alanlara da yönelebilecekler.