Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416
ALTIN
450.835
DOLAR
8.1826
STERLİN
11.2253
EURO
9.6051
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim...
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet konut satışa sunuluyor
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet...
İcradan satılık fındık bahçesi
İcradan satılık fındık bahçesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Selçuk: "Başarının artmasına önem veriyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi uluslararası başarı tespit sınavlarında Türkiye'nin başarısını yukarıya taşıdığını belirterek, "Yaptığımız hazırlıkların sonuç verdiğini görüyoruz. PISA, TIMSS ve Uluslararası Okuma Okuryazarlığı Çalışmasındaki İlerleme (PIRLS) gibi sınavlarda başarının artması bizim çok ehemmiyet verdiğimiz bir konu" dedi.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:42
5 Okunma
Selçuk: "Başarının artmasına önem veriyoruz"

ANKARA - Bakan Selçuk, 'Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Selçuk, ilki düzenlenen sempozyumu Bakanlık olarak önemsediklerini belirterek, "Hep uygulamayla teori arasındaki boşluk tartışılır hem dünyada hem Türkiye'de. Bugün ona güzel bir cevap veriliyor o açıdan çok önemli bir çalışma" dedi.

Selçuk, eğitimin dünyadaki gelişmelere vereceği cevabın ne olacağının önemli olduğunu söyleyerek, "Yaptığımız her çalışmanın bugünkü dünyanın problemlerine ihtiyaçlarına ve insanın tabiatına hürmet ederek neler söyleyeceği çok çok önemli. Dünya nüfusunun yüzde 60'ı aktif olarak internet kullanıyor. Farklı döneme gelmiş bulunuyoruz, bu farklılığı da bizim dikkate almamız gerekiyor. Elbette değerlerle ilgili bir kurum olan eğitimin yeni nesillerin yetişmesinde dünyaya vereceği mesaj çok önemli. Bu dönüşüm süreci içerisinde artık eğitimden bahsederken, bizim 'beşikten mezara' dediğimiz kavramı bugünün dünyası 'hayat boyu öğrenme' olarak tabir ediyor" diye konuştu.

'PISA VE TIMSS'TEKİ BAŞARIYI ÖNEMSİYORUZ'

PISA ve TIMSS gibi uluslararası başarı tespit sınavlarında Türkiye'nin başarısını yukarıya taşıdığını belirten Selçuk, "Yaptığımız hazırlıkların sonuç verdiğini görüyoruz ve muvaffakiyetimizden dolayı da memnunuz. PISA, TIMSS ve PIRLS gibi sınavlarda başarının artması bizim çok ehemmiyet verdiğimiz bir konu. Yol almış olmaktan da memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, meslek liselerinin ihracat yapabildiğini, yüzde birlik dilimden öğrenci alabildiğini, iş garantili okulların bulunduğunu belirterek, "Salgın döneminde dünyada salgına karşı çözüm geliştiren tek meslek lisesinin olduğu ülkeyiz. Başka bir ülkede meslek liseleri, uzaktan kumandalı solunum cihazı, laringoskop, kızılötesi termometreler, maskeler ve daha onlarca çalışmayı bütün ülke için yaptı. Bu dünyada ilk ve tek olması bakımından da çok önemli" dedi.

'20 MİLYAR CİVARINDA TIKLAMA İLE DÜNYADA BİRİNCİ'

Selçuk, salgın sürecinde EBA üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerde de önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyerek, "20 milyar civarında tıklama ile dünyada en çok tıklanan eğitim sitesi olmaktan da büyük bir sevinç duyuyoruz. Öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ihtiyaç duyduğunda başvurabileceği bir portal ortaya koymak önemliydi" diye konuştu.

Diğer ülkelerin milli eğitim bakanlarıyla görüşmeler yaptığını belirten Selçuk, Türkiye'nin yaptığı hazırlığın birçok ülkede olmadığını söyledi.

DHA

Son Güncelleme: 01.04.2021 14:46
Anahtar Kelimeler:
Bakan SelçukPISATIMSS Ve PIRLSBaşarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
28 akademik personel alınacak
28 akademik personel alınacak
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
MEB'den ortaokullarda 'yüz yüze sınav' açıklaması
MEB'den ortaokullarda 'yüz yüze sınav' açıklaması
Ali Yalçın, 'Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi' raporunu açıkladı
Ali Yalçın, 'Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi' raporunu açıkladı
Yapay zekalı depolama projesine uluslararası ödül
Yapay zekalı depolama projesine uluslararası ödül
Evrazya Üniversitesi
Evrazya Üniversitesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma