Şehirli Öğrenciler Arabuculuk Alanında Türkiye’nin Aldığı En Yüksek Başarıya İmza Attı

İSTANBUL - İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, arabuluculuk alanında dünyadaki en prestijli organizasyonların başında gelen ve Uluslararası Ticaret Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Arabuluculuk Yarışması’nda büyük başarı elde etti. Paris’te gerçekleşen ve 41 ülkeden 65 üniversite takımının katıldığı yarışmada, Enes Etlik, Bilge Erdemli, Semanur Topal, Sinan Bölükoğlu, Hüseyin Gayretli ve Usame Yolcu’dan oluşan İstanbul Şehir Üniversitesi takımı, çeyrek finale yükselerek bugüne kadar Türkiye’nin bu alanda aldığı en yüksek başarıyı elde etti. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, maçlarda sırasıyla; Hindistan, Avusturalya, Amerika, İsrail ve Brezilya takımlarını eleyerek, çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Çeyrek finale çıkan tüm takımlara ödül olarak, 300 pound değerindeki Arabuluculuk Sertifika Programı hediye edildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri daha önce de Chicago merkezli INADR’nin (International Academy of Dispute Resolution) düzenlediği yarışmalarda, bireysel ve takım olarak önemli başarılar elde etmişti. Öğrencilerinin bu başarısı sayesinde İstanbul Şehir Üniversitesi geçtiğimiz yıl İstanbul INADR Arabuluculuk Turnuvası’na ev sahipliği yapmıştı.