SBÜ Çobanbey’e Tıp Fakültesi ve Yüksekokul kuruyor

İSTANBUL - Prof. Dr. Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete ‘de yayımlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararının kendisine uzanan kardeş eli ile güçlenen, kendine açılan yaralarla meşgul iken artık yaralar sarmaya memur olan sağlık ve insanlık hadimi genç yarınların geciktirilmiş dünlerine atılan kutlu ve mukaddes bir adım olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin, sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olduğunu belirten Erdöl, bu amaçla yakın zamanda Somali'de, Sudan'da, Özbekistan’da ve Bangsomoro’da fakülte ve yüksekokullar açtıklarını kaydetti.

Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden Suriye halklarının her zaman yanında olduğuna işaret eden Prof. Dr. Erdöl, "Sınırlarını kürre-i arz, bilim ve eğitim önderliğini de insanlığın tamamı olarak ifade eden Büyük Türkiye var olsun! Bilvesile, Resmî Gazetede yayımlanan SBÜ Çobanbey Tıp Fakültesi ve MYO kararı için; Sayın Cumhurbaşkanımız, YÖK Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ve saygılarımı arz ediyorum. Suriyeli öğrencilerimiz Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır. Üniversitemizin banisi 2. Abdülhamid Han’ı açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnet ile yad ederken bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve dahi atacağımız adımların mütevazı ama elzem bir adımı olarak büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim.



Biz kollarımızı açmaya, karşılıksız sevmenin adresi olmaya devam edeceğiz...Susuz coğrafyalara su kuyusu açarak susuzlukları giderdiğimiz gibi ilim ve bilim yuvaları açtıkça da susamış dimağları hapsedildikleri kuyulardan çıkaracağız” ifadelerini kullandı.