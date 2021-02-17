“HAYALLERİ GERÇEĞE ÇEVİRDİ VE SANAL ÜNİVERSİTEYİ KURDU”

7’DEN 70’E HERKESE EĞİTİM FIRSATINI AÇTI …

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Büyüklerimiz hep şunu derdi. “ Biz üniversite okumadık ama Hayat üniversitesini okuduk.” İşte o hayat üniversitesi geçek oluyor. Türkiye’nin Yaşam Koçu olarak tanınan ünlü sosyal çalışmacı Murat Çuhadar Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Wallness Sanal Üniversitesi’nı kurdu. YÖK’e bağlı ya da bilindik tarzda üniversiteler gibi olmayan ve sadece 41 alanda insan ve toplum gelişimine katkı sağlayacak bölümlerden oluşan modelde hizmet verecek olan sanal üniversite’de Kişisel gelişimden sanat bölümlerine, psikoloji destek bölümlerinden ekonomi alanına kadar bir çok alanda sertifikalı eğitimler online ortamda verilecek. Konu ile ilgili konuştuğumuz Murat Çuhadar şunları söyledi.

Murat Çuhadar’ı birçok alanda görüyoruz. Öncelikle siz kimsiniz ve asıl uzmanlık alanınız nedir?

Zor bir soru bu. Çünkü henüz kendimi keşfe dair yolculuğumu tamamlayamadım ama kısaca kendim için Yaşama Dokunan Adam diyebilirim. Evet birçok alanda çalıştım ama aslında bu alanların hepsinin gövdesi aynıydı, sadece dalları farklıydı. Sokak çocukları alanında, uyuşturucu ile mücadelede, sosyal dokunun risk faktörü olan alanlarda uzun yıllar uzman olarak görev yaptım. Sosyal danışmanlığın yanı sıra siyasi danışmanlık yaptım. Uluslararası projelerin hazırlanması ve yönetilmesini gerçekleştirdim. Kültür ve sanat’ta özellikle tiyatro alanında yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Medya alanında köşe yazarlığı, tv programcılığı yaptım. Bu güne kadar 7 kitap yazdım ve yurt içi ve yurt dışında 300 konferans verdim. Kanser alanı başta olmak üzere sağlık alanına dair önemli ulusal projeler yönettim. Türkiye’nin turizm yüzünün kalite gelişim yönüne katkı sağlayacak projeleri gerçekleştirdim ve son olarak hayatımın imzasını atmayı hedeflediğim wellness sanal üniversitesini kurdum. Sonuç olarak yaşama dokunan adam olmaya çalıştım.

Wallness Sanal Üniversitesi nedir. Geçerliliği resmiyeti ve mezuniyet modeli ne olacak?

Wellness sanal üniversitesi bildiğiniz modeldeki üniversiteler gibi lisans eğitimi vermez ya da YÖK’e bağlı bir kuruluş değildir. Buradaki üniversite espirisi şudur ; büyüklerimizin hayat okulu ya da hayat üniversitesi diye tabir ettikleri deyimin şekle gelmiş halidir. Üniversite okuma imkanı olmamış ve hangi yaşta olursa olsunlar toplumumuzun her bireyinin eğitim gelişim hakkına destek sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz ve 41 bölümden oluşan konularla eğitim verdiğimiz kişisel gelişim ağırlıklı bir sistemdir. Burada okumak için okuma yazma bilmeniz yeterlidir. Hangi yaşta olursanız olun eğer okuma yazma biliyorsanız kendinizi daha ileri gelişim yoluna koymak istiyorsanız kayıt yapar ve yaşamsal eğitiminizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca bu üniversitemiz bölümlerinin bir bölümüde proje hazırlama ve meslek öğrenme eğitimleri içermektedir.

• Eğitim Kadrosunda kimle var.

• Eğitim kadromuz tamamen akademisyenlerden ya da meslek alanları içerisinde kendini kanıtlamış uzmanlardan oluşmaktadır. Bu konuda iş birliği programlarını açtık ve şu an Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi proje iş birliği çerçevesi içerisinde akademisyen görevlendirmeleriyle bizimle birlikte hareket etmektedirler. Bunun dışında valilikler kanalıyla yapılan görevlendirmeler ile bir çok psikolojik danışman da kadromuzda yer almaktadır. Türkiye’de ve Dünya’da ilk ve tek olma özelliğiyle start vereceğimiz bu sistem 1 Mart tarihinde kapılarını dünyaya açacak.