Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.93
ALTIN
496.07
DOLAR
8.4266
STERLİN
11.7575
EURO
10.0358
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
Kışlık yakacak satın alınacak
Kışlık yakacak satın alınacak
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim...
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden YKS 2021 şampiyonlarına burs

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:04
8 Okunma
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden YKS 2021 şampiyonlarına burs

İSTANBUL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kendilerini tercih edecek 2021 YKS şampiyonlarına, Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu vereceklerini açıkladı.


 

Açıklamanın devamında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni, sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini, proje ve programlarını Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 eğitim ve sağlık vizyonuna yönelik planladıklarını aktaran Prof. Dr. Erdöl, “Üniversitemizde eğitim gören öğrencileri desteklemek için çaba harcıyoruz. Başkanlığını yürüttüğüm SAHADER’e gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak, 2021 YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin, 101-500'e giren ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin, 501-2000'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıranlara aylık bin lira üstün başarı bursu verme kararı aldık” dedi.


 

"BİZİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİMİZ YURT KONUSUNDA DA SON DERECE ŞANSLI"


 

Prof. Dr. Erdöl, "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa, Trabzon, Kayseri ve Adana'da sağlık eğitimi görmenin sayısız avantajları yanında barınma, ulaşım imkanları ve sosyal fırsatlarıyla da öne çıkmaktadır" diye konuştu.


 

AKADEMİK BAŞARILARI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BURS VERİLECEK


 

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Prof. Dr. Erdöl, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek arzusunda olduklarını söyledi. Prof. Dr. Erdöl, “Üstün başarı bursunu, almaya hak kazanan öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Bu bursun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de imkanlar ölçüsünde burs ve destek sağlıyoruz. Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda da son derece şanslı. Haydarpaşa ve yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanakları bulunuyor. Ankara Gülhane Külliyemizin içerisindeki yurdumuza da YKS puanına göre öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Diğer illerdeki fakültelerimizin yakın çevrelerinde de çok sayıda kamu ve özel yurt imkanları mevcut" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiYKS 2021 şampiyonlarıBurs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilotaj bölümünde uluslararası standartlarda pilotluk eğitimi verilecek
Pilotaj bölümünde uluslararası standartlarda pilotluk eğitimi verilecek
IMCD’den TEGV aracılığı ile uzaktan eğitime anlamlı destek 
IMCD’den TEGV aracılığı ile uzaktan eğitime anlamlı destek 
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
KPSS maratonu başladı
KPSS maratonu başladı
Okul çatı onarımı
Okul çatı onarımı
Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak
Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak
Bakan Selçuk: 11 ilde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz
Bakan Selçuk: 11 ilde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz
YÖK Başkanlığına Prof. Dr. Erol Özvar atandı
YÖK Başkanlığına Prof. Dr. Erol Özvar atandı
Yurt dışı eğitiminde Ukrayna’ya talep yüzde 500 arttı
Yurt dışı eğitiminde Ukrayna’ya talep yüzde 500 arttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma