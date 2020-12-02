Rus Dili ve Rus Edebiyatına meraklı herkes için ücretsiz online eğitim

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Programa katılmak isteyen herkes tr.gorus.world adlı web sitesinden kayıt yaptırarak 4 Aralık günü yapılacak etkinliklere çevrimiçi Online olarak ücretsiz ve canlı olarak katılabilirler. Programda; Perezvony isimli Rus halk müziği orkestrası konserinde çocuklar için müzikli masal ve dünyaca ünlü rock müzikleri, dilbilimci ve filologlardan Rusça öğrenim ve öğretim ile ilgili dersler, Rus kültür bilgisi testi, hikaye anlatma dersi vb. sizi bekliyor.





PROGRAM 4 Aralık’ta tr.gorus.world adlı web sitesinde



13:00 – “Uzaktan eğitimde okul ve üniversite öğrencilerinin dikkatini çekme yöntemleri”. Faydalı internet kaynakları ve kitaplar. Konuşmacı: A.S. Pushkin Devlet Rus Dili Enstitüsü’nün Yabanci Dil olarak Rusça Eğitim Merkezi müdür yardımcısı Tamara Kargı.

14:00 – Hikâye anlatma tiyatrosu.

Çocuklar ve yetişkinler için Uzaykonulu interaktif performans.

15:00 – Rusya Federasyonu milli kahramanı (2012), FGBU NII CPK astronot birliği üyesi, Rusya Federasyonu pilot ve astronotu Andrey Borisenko ile online görüşme.

15:30 – Eğitim konulu Rus Loto oyunu. Katılımcılar arasında ödül çekilişi.

16:00 – “Rusya Halklarının Çeşitliliği”. Dağıstan Cumhuriyeti Milli Sanatçısı AkhmedAkhmedov’un interaktif sunumu, Kazan Federal Üniversitesi öğretim üyesi İlsur Nafikov.

16:40 – “Rusça ve Türkçe. Diller ve kültürler diyaloğu”. Klasik Rus edebiyat tercümanı, Prof. Dr. Hülya Arslan (Yeditepe Üniversitesi) ve Rusya Bilimler Akademisi Yazım Komisyonu üyesi, Gramota.ru sitesinin baş editörü PhD Vladimir Pakhomov.









BÜTÜN ETKİNLİKLERE GİRİŞ ÜCRETSİZ

Uluslararası Eğitim Keşifleri projesi kapsamında tüm etkinlikler ücretsizdir.Program; Yurtdışında yaşayanlar, okuyanlar ve çalışanlar, modern Rusya’yı daha yakından tanıma imkânı için gerçekleştiriliyor.