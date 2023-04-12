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Prof. Dr. Yunus Çengel: “Hayat, birliği sağlayan manevi bir tutkaldır”

Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Post-Materyalist ve Bütüncül Bilim Konferansı” na ABD Nevada Üniversitesi’nden konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Yunus Çengel’in, “Gözlemler Işığında Hayat ve Hayatın Nitelikleri” başlıklı sunumu dikkat çekti.

12 Nisan 2023 Çarşamba 11:31
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Prof. Dr. Yunus Çengel: “Hayat, birliği sağlayan manevi bir tutkaldır”

İSTANBUL- Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, ABD Nevada Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yunus Çengel, Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 63. yıldönümü münasebetiyle Üsküdar Üniversitesi Risale-i Nur Araştırmaları Platformu ve Çağın Vicdanı Öğrenci Kulübü iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Post-Materyalist ve Bütüncül Bilim Konferansı”na çevrimiçi katıldı ve  “Gözlemler Işığında Hayat ve Hayatın Nitelikleri” başlıklı bir sunum yaptı.

Hayat, hareket halinde canlı bir varlıktır…

Hayatın sürekli hareket eden canlı bir kavram olduğunu belirten Prof. Dr. Yunus Çengel, “Hayat denen şey ne? En basit görmenin yolu ölüyle diriye bakın. Ölü tamamen fizik kanunlarına tabidir, rüzgar eserse biraz kımıldar, yağmur yağarsa ıslanır, yıldırım isabet ederse parçalar vs. Yani başka hiçbir şey yapamaz. Hayat denince o bir külçe, madde bakıyorsunuz böyle acayip şeyler yapıyor. Bu fizik kanunlarıyla kuvvetleriyle izah edilecek bir şey değil. O yüzden ölü balıkla diri balık arasındaki farklar nelerdir? Fizik kanunu kuvvetleriyle bunun ne yapacağını önceden tahmin edebilirsiniz. Akıntıya doğru gidip kaya varsa ona çarpıp yönü şöyle gidecek gibi… Yani içten gelen bir şey yok. Canlı bir balığı düşünün, hiçbir şekilde fizik kanunu ve kuvvetleriyle onun ne yapacağını ön göremezsiniz, o böyle akıntıya karşı da gider kafası eserse sağa sola gider, durur yani bir sürü şeyler yapar.” diye konuştu.

Fizik kurallarına göre hareketleri belirlenen şey cansızdır

Canlıların bambaşka birtakım kurallara ve kanunlara tabi olduğunu belirten Prof. Dr. Yunus Çengel, “Hayat kendisi sanki yeni bir kanunlar kurallar prensipler malzemesi ile geliyor. Bir şeyin hareketleri fizik kuralları ve kanunlarıyla belirlenebiliyorsa o şey cansızdır. Eğer belirlenemiyorsa o zaman o şey canlıdır. Yani canlı bir varlığın nasıl hareket edeceği öngörülemez.” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ

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