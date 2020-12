Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, TÜBA üyeliğine seçildi

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 57. Genel Kurulu'nda Akademi üyelerinin oylaması sonucu; 5 Konsey Üyesi ve 28 yeni Akademi Üyesi seçildi. Akademinin Genel Kurul toplantısında 134 akademi üyesinin katılımıyla gerçekleşen oylama sonucu BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız TÜBA Asosiye Üyeliği’ne seçildi. 2015 yılında TÜBA Gebip Ödülü’nü alan ve 3 yıl TÜBA-GEBİP üyesi olan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, TÜBA Asosiye üyeliğine alındı. Üyeliğe kabul edilmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, hayata geçireceği yeni projeler ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin marka değerinin arttırılması için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da TÜBA Üyeliği’ne seçilen Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’ı tebrik ederek, başarılarının devamını temenni etti. Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’ın özgeçmişi;

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Michigan Üniversitesi ve Mississippi State Üniversitelerinde Makine Mühendisliği ve Havacılık Mühendisliği Bölümlerinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Bursa Uludağ üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda TUSAŞ-TAI Bursa Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK TEYDEB yürütme komitesi üyeliği, Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Yüksek Okul Müdürlüğü, Rektör Danışmanlığı gibi farklı idari görevlerde bulunmuştur. 2015 ve 2017 yıllarında TÜBİTAK Bilim Teşvik ödülü, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü) ve ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlak Bilim Teşvik ödülüne layık görülmüştür. Web of Science- Clarivate Analytical tarafından en çok atıf alan ‘’Highly Cited Researcher’’ araştırmacıdan biri olarak seçilen Ali Rıza Yıldız’ın çalışmaları; hibrid yapay zeka optimizasyon yöntemlerinin geliştirilmesi ve endüstriyel problemlere uygulaması üzerinde yoğunlaşmıştır. TÜBİTAK-ARDEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli San-Tez projelerinde yürütücü olarak görev yapmıştır. Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları Ar-ge Merkezi, Yeşilova Holding Ar-Ge Merkezi, Coşkunöz Holding Ar-ge Merkezi, Toksan Ar-Ge Merkezi gibi çeşitli firmaların çok sayıda TÜBİTAK TEYDEB destekli Ar-Ge projelerinde optimum ürün geliştirmeden sorumlu danışman olarak görev almıştır. Web of Science H-index değeri 37, güncel atıf sayısı 4097 dir. Google Scholar atıf sayısı 6214, H-index’i 41 dir. Q1 kategorisindeki Information Sciences, International Journal of Vehicle Design, Journal of Intelligent Manufacturing, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Expert Systems başta olmak üzere çeşitli SCI, SCI- Expanded indexlerinde taranan dergilerde Associate editor, Guest editor ve Editorial Board Member olarak görev yapmıştır. 2020 yılında yayınlanan ve Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı yazar sırası yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan Türkiye adresli 195 bilim insanından birisidir.