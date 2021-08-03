Pilotaj bölümünde uluslararası standartlarda pilotluk eğitimi verilecek

İSTANBUL - İstanbul Aydın Üniversitesi, bu yıl kapılarını açacak olan Pilotaj bölümü ile uluslararası standartlarda pilotluk eğitimi vereceğini duyurdu.





İstanbul Aydın Üniversitesi, 2021-2022 Akademik Yılı’ndan itibaren hizmete girecek olan Pilotaj Bölümü ile uluslararası nitelikte pilot eğitimi verecek.





“İAÜ’LÜ PİLOTLAR GÖKLERDE OLACAK”





Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülümser Ünkaya, “Üniversite olarak, Türk havacılığının ihtiyacı olan, küresel standartlarda eğitim almış, uzman pilot yetiştirilmesi için taşın altına elimizi koyuyoruz. İAÜ Pilotaj bölümünün vereceği eğitimle Türk semalarında uygulama ağırlık eğitimle yetişmiş, dünyanın her yerinde hizmet verecek donanıma sahip İAÜ’lü pilotlar görev yapacak. Bundan büyük bir heyecan duyuyoruz. Artan rekabet ve iş dünyasının zorlu koşulları içerisinde, öğrencilerimizi gelecekte sektörün önde gelen kuruluşlarının üst yönetimlerinde görmek bizleri mutlu edecek” dedi.





“HER ŞEY HAZIR”





Üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan bölüm için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındı ve uygulamalı eğitimlerin verileceği yerler olan Çorlu, İzmir Kemal Paşa, Efes ve Dalaman Havalimanı’nda uçuş okulları kuruldu. Bölümün uçuş dersleri, üniversitenin anlaşmalı olduğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı, ulusal ve uluslararası standartlar ve kurallar çerçevesinde eğitimleri veren, yetkili uçuş okulu tarafından sağlanacak.





İNGİLİZCE EĞİTİM VERECEK





2021 YKS sonuçlarına göre sayısal puan türüyle öğrenci alacak olan bölüm, 6’sı yüzde 100 burslu olmak üzere toplam 40 kişilik kontenjana sahip. İngilizce eğitim verecek olan Pilotaj Bölümü’nde eğitim, lisans düzeyinde ve hazırlık dahil 5 yıllık olarak tasarlandı. Ayrıca bölümü, tercih listesinin ilk 5 sırasından birine yazan öğrencilere yüzde 30 “Tercih Bursu” verilecek.