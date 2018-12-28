Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91097
ALTIN
216.928
DOLAR
5.2624
STERLİN
6.6689
EURO
6.0291
Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına yasak
Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına...
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus
İstanbul Modern sanat dolu bir yılı daha geride bıraktı
İstanbul Modern sanat dolu bir...
Kanada'daki buzulların yüzde 80'i 50 yıl içinde eriyecek
Kanada'daki buzulların yüzde 80'i 50...
Rockets evinde kaybetmiyor
Rockets evinde kaybetmiyor

Özel ve kamu okulları arasındaki iş birliği artacak

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün "Hami Projesi" ile özel ve kamu okulları arasında iş birliği artırılacak.

Özel ve kamu okulları arasındaki iş birliği artacak

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün "Hami Projesi" ile özel ve kamu okulları arasında iş birliği artırılacak.

28 Aralık 2018 Cuma 11:57
0 Okunma
Özel ve kamu okulları arasındaki iş birliği artacak

ADANA - MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel müdürlüklerine bağlı 28 bin 700'e yakın kurumun bulunduğunu söyledi.

Özel öğretim kurumları içerisinde en önemli payı ifade eden özel okulların sayısının 11 bin 600 olduğunu dile getiren Yıldız, bu oranın her yıl arttığını vurguladı.

Yıldız, geçen sene bin 700 özel öğretim kurumu açıldığını, bu yıl ise eğitim öğretime kazandırılan kurum sayısının 2 bin 400'a ulaştığını belirterek, her geçen gün özel öğretim kurumlarına ilginin özellikle okul bazında arttığını aktardı.

Özel okula giden öğrenci sayılarına değinen Yıldız, "Türkiye genelinde 100 öğrenciden 8-9'u özel okula gidiyor. Rakam 18 milyon öğrenciyi düşündüğümüzde öyle çok fazla değil. Şu anda Türkiye genelinde özel okula giden 1 milyon 350 bine yakın öğrencimiz var." dedi.

Yıldız, özel okul oranlarının bir dönem yüzde 3'lerde olduğunu, dershane dönüşüm sürecinden sonra bunun yüzde 8,6'ya ulaştığını belirtti.

"Öğretmenler birbirlerinin okulunda ders anlatabilecek"

2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde özel öğretim ile kamu okulları arasındaki iş birliği ve sosyal dayanışmayı arttıracak çalışmaların önemli bir başlık oluşturduğunu vurgulayan Yıldız, bu hedefe hizmet edecek çalışmalarının da kamu okullarıyla özel okullar arasındaki "Hami Projesi" olduğunu ifade etti.

Yıldız, projeyle iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmalarını hedeflediklerini dile getirdi.

Projenin resmi yazısının illere kısa süre içerisinde gönderileceğini belirten Yıldız, şunları aktardı:

"Türlerine ve çeşitlerine göre kamu okullarından her özel öğretim okulunun karşılığı bir okul belirlenerek bunlar arasında birebir eşleme yapılacak. Aslında ortak bir sinerji oluşturmak, enerjiyi ortaya koyup bir sinerji yaratmak. Proje ilk anda 'çok daha iyi gözüken, maddi imkanları, sorunları olmayan özel okullun daha dezavantajlı bir okulu sahiplenmesi, onu himaye etmesi anlamında' böyle düşünülebilir. Ama bizim bu çalışmamızın temel felsefesinde aslında karşılıklı iş birliği söz konusu. Siz de ne var, biz de ne var? Sen de ne var, ben de ne var değil de 'Biz ne yapabiliriz'i ortaya koymak gibi temel bir felsefesi var. Mesela bizim mesleki teknik eğitim okullarımız var. Onların atölyeleri, laboratuvarları neredeyse hiçbir özel okulda yok. Burada sosyal ve fiziki ortamlarının paylaşılması temel başlık. İkincisi daha önemlisi öğrenci iş birliği. Öğrencilere yönelik sosyal bir proje varsa aynı projenin diğer okullarda yapılması."

Projelerde ortaklık

Öğretmenlere hizmet içi eğitimin de eşleme yapılan iki okulda da yapılacağını belirten Yıldız, bazen öğretmenlerin ders değişiminde de bulunabileceğini söyledi.

Yıldız, özel ve kamu okulundaki öğretmenlerin "hami" olduğu okulda da ders anlatabileceğini dile getirdi.

"Hami Projesi" ile velilerin de sosyal yardımlaşma projesi başlattıklarında sadece kendi öğrencilerine değil her okulu da dikkate alarak çalışma yapacaklarına işaret eden Yıldız, yurt içi ve dışı ile Avrupa projelerinin de ortak olacağını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığıözel Ve Kamu Okulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Öğretmenlik sınavı'na iki yeni branş eklendi
'Öğretmenlik sınavı'na iki yeni branş eklendi
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Eğitim Bir-Sen’den Darülaceze ziyareti
Eğitim Bir-Sen’den Darülaceze ziyareti
Mesleki eğitimde 'maden ve petrol' alanlarında yeni dönem
Mesleki eğitimde 'maden ve petrol' alanlarında yeni dönem
'100 Temel Eser' uygulaması sona erdi
'100 Temel Eser' uygulaması sona erdi
3 ilçede eğitime kar engeli
3 ilçede eğitime kar engeli
'Denklik belgesi sorgulama ve doğrulama' hizmeti e-Devlet'te
'Denklik belgesi sorgulama ve doğrulama' hizmeti e-Devlet'te
Öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak
Öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak
'Gözetimsiz sınav' uygulaması hayata geçirildi
'Gözetimsiz sınav' uygulaması hayata geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ